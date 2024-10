Az első hangverseny az István király-nyitánnyal kezdődik

Beethoven összes szimfóniáját előadja egy ötestés sorozat keretében a MÁV Szimfonikus Zenekar a 2024/2025-ös évadban, Takács-Nagy Gábor állandó vendégkarmester vezényletével. Az első hangversenyt október 18-án, 19 órakor rendezik a Zeneakadémián.



A MÁV Szimfonikus Zenekar az MTI-hez eljuttatott közleményében felidézték, hogy Takács-Nagy Gábor már hegedűművészként és kamaramuzsikusként is Beethoven szándékának alázatos megvalósítását tekintette fő céljának, most pedig karmesterként hasonló hozzáállással vezényli a zeneszerző mind a kilenc szimfóniáját.



A tájékoztatásban emlékeztettek, hogy Takács-Nagy Gábor vezényletével 2023 nyarán jelent meg a Beethoven Journey című CD-kiadvány a zeneszerző szimfóniáival, a Verbier Festival Zenekarának közreműködésével.



Takács-Nagy Gábor régóta együtt dolgozik a MÁV Szimfonikus Zenekarral. 2005 óta művészeti tanácsadó, 2008-tól a zenekar első vendégkarmestere, 2010-től pedig vezető karmester és művészeti vezető volt. 2012-ben ő vezényelte a MÁV Szimfonikusokkal Karl Jenkins Arany János költeményére komponált, A walesi bárdok című oratóriumának hanglemezfelvételét, ami világpremierként jelent meg. 2018-tól a zenekar állandó vendégkarmestere. A Svájcban élő művészt Magyarországon 2017-ben Bartók-Pásztory-díjjal, 2021-ben Prima Primissima díjjal, 2024-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.



A Beethoven-sorozat első hangversenye az István király-nyitánnyal kezdődik, melyet a zeneszerző az 1812-ben átadott Pesti Német Színház megnyitójára komponált.

A folytatásban Beethoven I. szimfóniáját hallhatja a közönség, amit 1800. március 2-án mutattak be Bécsben, a Császári Udvari Színházban. Zenéjében felismerhető a nagy szellemi előd, Haydn öröksége, de azok a sajátosságok is, amelyek a későbbi Beethoven-szimfóniákat egyénivé teszik – áll a közleményben.



Mint írták, a nyitó est második részében az 1806-ban komponált IV. szimfónia hangzik el, amelyben kevesebb a kitörni vágyó energia, több viszont az egyszerű, mindennapi emberi érzelem. A közlemény szerint szépen látható a műben az a folyamat, amelynek során Beethoven megtalálja a maga egyéni hangját és a zenéjében rejlő előremutató vonásokat.

Kísérőprogramok is lesznek, hogy ne csak a fül kapjon élményt

Beethoven+ címmel a hangverseny-sorozat estéi előtt, a koncertek helyszínén pódiumbeszélgetéseket rendeznek Takács-Nagy Gáborral, a belépőjeggyel vagy bérlettel rendelkezők részére. A beszélgetéseket Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója vezeti.



A közleményben kiemelték, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekar aktív közreműködői lehetőséget biztosít a Zeneakadémia hangszeres hallgatói számára a Beethoven-sorozat hangversenyein, hogy a diákok minél több tapasztalatot szerezhessenek a próbafolyamat során és az előadásokon. A két intézmény közötti együttműködés a hallgatók zenekari gyakorlatát hivatott segíteni mind szakmailag, mind emberileg, hiszen egy professzionálisan működő társulat tagjaivá válnak a közös munka idejére – áll a tájékoztatásban.