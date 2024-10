Az újragondolt zenekar aktívan koncertezik, és jövőre megjelenő lemezén dolgozik

Hipnotizőkirály, Vágjál lyukat a kádba, Csillagtengeren, Örökké – néhány sláger, melyekkel az elmúlt közel 15 évben az Intim Torna Illegál a magyar alternatív rockszíntér egyik legmeghatározóbb zenekarává vált. Néhány év kihagyás és jogi csatározások után idén új felállásban – Dajka Tamás, dob, Dorogi Péter ének-gitár, Geschitz János, gitár és Horváth László basszusgitár – kezdett koncertezni és új dalokat írni a zenekar.

„Tíz év után úgy éreztem, szünetet kell tartani, de reméltem, hogy egyszer újra szeretném majd indítani az ITI-t. A szünetet is úgy éltem meg, mintha elvették volna a szabadságomat… A zenekar mindig is az én dalaimra épült. Szerettem volna, ha olyan csapattal állhatunk színpadra, akikkel szeretünk együtt zenélni, közösen alkotni, és hasonlóak a rezgéseink. Tomival és Janesszel sokat jammeltünk együtt a nagyszünet alatt, ezek voltak az első közös szárnypróbálgatásaink, amik megmutatták, hogy nagyon jó együtt muzsikálni. Az idei koncertek pedig csak tovább erősítették ezt az érzést.

Hihetetlenül felszabadultan tudunk együtt alkotni, és végre én is elkezdtem újra dalokat írni. Ebben Jani is a partnerem, ami korábban nem volt jellemző. Visszakerültem abba a flow-ba és kerékvágásba, ami anno az ITI indulásakor volt jellemző: írom a dalokat, stúdióban vagyunk, koncertezünk, mindezt nagyon jó hangulatban”

– meséli Dorogi Péter, a zenekar alapító énekes-gitárosa.

A koncerteket, melyek gerincét természetesen a régi ITI-számok adják, szerencsére a közönség is jól fogadta országszerte és a határon túl is. Közben pedig az Intim Torna Illegál új albuma is készül, melynek egyik előfutára talán a legerősebb mondanivalóval rendelkező dal, a Gyűlölsz.

Nem dugja homokba a fejét az ITI frontembere, érzi, hogy mi veszi őt körül

„Háború van egy szomszédos országban és tőlünk távolabb is. S közben a mindennapjainkat is áthatja a gyűlölködés, elég csak a közösségi oldalak kommentszekciójára gondolni. Azt látom, hogy nagyon könnyű az embereket befolyásolni és gyűlölködővé tenni. Arra gondoltam, írok egy dalt azokról az emberekről, akik nem tudnak mással foglalkozni, csak a dühvel és gyűlölettel. Azt szeretném, ha az emberek nem gyűlölködnének tovább, hanem felismernék magukban ezt az érzést, és abbahagynák”

– emeli ki Peti.

A dalhoz mesterséges intelligencia segítségével készítettek videóklipet, ami mögött ötletadóként szintén Peti áll.

„A klip ötlete a zenekar énekesétől, Petitől érkezett. Mivel elég erős dalszövegről és mondanivalóról van szó, sokat beszélhettünk arról, hogy milyen történetet lehetne vizuálisan hozzárendelni. Mivel háborús jeleneteket nem tudtunk volna forgatni, az MI-hez fordultunk segítségért.

Egy olyan vizuális megoldást próbáltunk kitalálni, amelyben a zenekar is otthonosan mozog, mindemellett látványos, de kaotikus jeleneteket tartalmazó, érzelmekre ható háborús felvételek sokaságát tartalmazza. Elítéljük a háborút, az erőszakot. Az üzenetünk pedig pont egy ilyen koncepciójú videóban mutatható meg a legjobban”

– mondta Tokay Péter,a klip rendezője.



Az Intim Torna Illegál hamarosan újabb dalokkal és lemezzel jelentkezik, 2025 októberében pedig jubileumi nagykoncertre várják majd a rajongókat, de addig is, nézzük meg az új klipet itt!