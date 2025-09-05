Ismét felkerült egy magyar zenekar a legrangosabb világzenei listára

A Söndörgő legfrissebb anyaga, a XXX című a World Music Charts Europe (WMCE) szeptemberi kiadásán a 7. helyen nyitott – derült ki a lista legfrissebb kiadásából, amit az MTI szemlézett. A Söndörgő harminc éve egyedülállóan ötvözi a délszláv népzenei hagyományt és a kortárs zene friss energiáit. Jubileumi albumukon – eddigi útjukat tükrözve – új dalok, különleges koncertfelvételek és régi szerzemények újragondolt változatai kaptak helyet – közölte a menedzsment pénteken az MTI-vel.



A szeptemberi WMCE-listát a mali Hawa és Kasse Mady Diabaté Toumaro című albuma vezeti (kiadó: One World Records), a második helyre a libanoni Tania Saleh Fragile című anyaga (Tantune), a harmadikra pedig a skót Brighde Chaimbeul Sunwise című lemeze (Glitterbeat) került. A Söndörgő XXX című lemeze pénteken jelent meg a GroundUp Music gondozásában. A közleményben kiemelték, hogy az amerikai kiadó az albumot és annak nyitódalát, a from Hungary-t egyaránt Grammy-díjra terjeszti fel.

Távol, Keleten érte a jó hír a zenekart

A zenekar jelenleg Japánban koncertezik, amit egy európai turné követ, amelynek záróállomása december 28-án a Müpában lesz. A három Eredics-fivért és egy unokatestvérüket felvonultató Söndörgő zenéje a Vujicsics együttes örökségét viszi tovább, miközben egyedi stílust alakított ki. A Söndörgő zenéje délszláv hagyományokra épít, azonban folyamatosan keresik a jelenben is érvényes és érdekes irányokat és zenei utakat. Elsődleges hangszerük a szerb és magyar népzenében egyaránt népszerű tambura, de hangzásképük fontos elemei a fúvósok és a harmonika is.



„Az XXX-en fennállásunk három évtizedének zenéjét foglaljuk össze. Nemcsak régi kedvenceinket válogattuk össze, az album négy új stúdiófelvételt is tartalmaz”

– idézte a zenekart a közlemény. Mint írták, a tüzes szerb kólótáncokat annak idején a legendás cigányzenész, Kovács Antal Tonci tamburaegyüttesének felvételeiből tanulták meg; a Tonci című felvételt 2024-ben rögzítették az Eiffel Műhelyházban.



A lemezre felkerült egy Balkán-szerte ismert dal, a Zajdi, Zajdi korábbi koncertfelvétele Tompos Kátya előadásában, az ő emléke előtt tisztelegve. Néhány számot újra rögzítettek, köztük a Voje Sasa koncertváltozata, valamint a Majka Kceru új verziója is hallható az albumon. A Söndörgő eddig tíz nagylemezt adott ki. A 2014-ben megjelent Tamburocket – Hungarian Fireworks vezette a World Music Charts Europe-ot, éves összesítésben pedig a 3. legjobb lemez lett és két angol világzenei magazin, a Songlines és az fRoots is az év albumának választotta.



A Gyezz című anyag 2024 szeptemberében ismét a WMCE első helyére került, ilyen magasságban 2014-től kezdve magyar előadók közül csak a Söndörgő állt.

A zenekar az évek során a legrangosabb külföldi koncerttermekben játszott, állandó meghívottja rock-, pop- és világzenei fesztiváloknak és kluboknak, zenélt például a londoni Queen Elizabeth Hallban, a dániai Roskilde fesztiválon és a World Music Expón (Womex). A szentendrei zenekar (Eredics Áron – tambura, darbuka, ének; Eredics Benjámin – tambura, darbuka, ének; Eredics Dávid – tambura, kaval, szaxofon, klarinét, ének; Eredics Salamon – tambura, harmonika, furulya, hulusi; Dénes Ábel – nagybőgő) tagjai valamennyien a Zeneakadémián végeztek, tanítanak is ott.