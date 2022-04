Újabb világszínvonalú jazz muzsika érkezik a Fonogram-jelölt sokoldalú zenész tálalásában

Könnyed fúziós, mégis populáris jazz zenével jelentkezik Temesi Berci. A „Province” dal alaposan meg lett szórva fűszerrel, köszönhetően a remek szaxofon szólónak, valamint a pregnáns dobolásnak.

Temesi Berci immáron ötödik nagylemeze hatodik klipjével rukkol elő, amelyhez ismét jó érzékkel választott társakat maga mellé. Rögtön elsőként itt van Balog Laci, akivel a 2000-es

évek elejétől kezdve többször dolgozhatott együtt a basszusgitáros.

Először Galambos Dorina révén az Almássy téren egy próbateremben találkoztak, aztán nyolc intenzív éven át zenélhettek egymást kiegészítve olyan előadókkal, mint Keresztes Ildikó, Pély Barna, Éliás Gyula, Gallusz Niki, Veres Mónika Nika, Gájber Bálint, Koós Réka, vagy éppen Hevesi Tamás.

Laci jelenleg olyan produkciókban bizonyít a dob mögött, mint Takács Nikolas, Kökény Attila, Caramel, valamint Bereczki Zoli.

Laci fiatal dobosként került be a zenei körforgásba, szinte együtt nőttünk fel a színpadokon feltörekvő muzsikusokként. Legutóbb egy hónapja álltunk egy színpadon, mikor drága barátom, Garami Gábor lebetegedett, így Laci beugrott a Garami Funky Staff-ba helyettesként. Próba nélkül jött el, hibátlanul játszott, ahogy ezt tőle már megszokhattuk. Ezek után végképp nem volt számomra kérdés, hogy elhívom játszani a Time is not a magazine lemezemre. Ahogy én, úgy az egész dobos szakma büszke lehet rá

– kezdte Berci a „Province” kapcsán.

Szenzációs az a koncepció, hogy ennyi remek dobos hallható egyetlen albumon. Nagyon érdekes anyag lett, mert mindegyik dobos külön egyéniség, ennek ellenére mégis érezhető egy érdekes közös rezgés az egész albumon. Talán ez az a barátság, az az óriási tisztelet lehet, amit egymás iránt érzünk. Bercivel nagyon régóta ismerjük egymást, mindig is szeretünk együtt dolgozni. Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen remek, tehetséges dobosok mellett én is helyet kaptam, köszönöm neki ezúttal is

– mondta el Balog Laci.

Szaxofonon a Kodolányi János Egyetem modern zenei tanszékének tanára, Mits Marci bizonyít ebben a szerzeményben.

Gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Zseniális játékán kívül megemlíteném azt is, hogy az ország egyik legkiemelkedőbb basszusgitárosának, Mits Gergőnek a testvére. Gergő az én

szárnybontogatásomkor rengeteg segítséggel szolgált a székesfehérvári magánóráin, az akkor általa vezetett Dr. Lauschmann Gyula Zeneművészeti Jazz Szakközépiskolában. Marci a tesójához hasonlóan kiemelkedő zenész, zseniális szaxofonos. Nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásomat

–mesélte még Berci.

Bercivel nagyon régóta tart a barátságunk. A Peet Projectben dolgoztunk együtt, aztán évekig csak futólag találkoztunk. Amikor felhívott, hogy szeretne engem is erre a lemezre,

majd átküldte a névsort, hogy kikkel dolgozik rajta, akkor nagyon megörültem. Megtisztelő volt, hogy gondolt rám is

– kezdte Marci.

Azóta meghallgattam a lemezt, elképesztő lett. Persze a névsort látva meg sem fordult a fejemben, hogy esetleg valami nem úgy fog rajta szólni… Sőt, ismerve Berci igényességét, Bubenyák Zoli zsenialitását, aki az ország egyik legjobb zongoristája, legnagyszerűbb szakembere, nem volt egy pillanatig sem kérdés számomra, hogy ez a lemez világszínvonalú lesz

– tette hozzá.



A nemrégiben Fonogram díjra jelölt „Time is not a magazine” album tehát Berci ötödik nagylemeze, amellyel elsősorban a kevés reflektort kapó dobosok előtt tiszteleg. A korong közel 50 közreműködő munkásságának köszönhetően jött létre. A lemez minden online streaming zenei szolgáltatáson elérhető, kézzelfogható CD formátumban pedig a musicfashion.hu shopjában szerezhető be. Berci tervei között szerepel, hogy később bakelit formában is kiadja ezt a zenei anyagot. 12 dal kapott helyet az albumon, amelyek mindegyikét a már említett Bubenyák Zoli hangszerelte, keverte, maszterelte.

A dalokhoz készülő klipek nyersanyagát Bikali Sanyi forgatta.

Temesi Berci jelenleg gőzerővel készül az április 13-án megrendezésre kerülő szimfonikus koncertjére a Klauzál Ház színpadán. Itt a Fonogram-díjat is elnyert „Symphosium 40” dupla lemeze (egy instrumentális, egy vokális korong) kerül terítékre a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar kíséretében. Vendégként olyan előadók csatlakoznak Berciékhez, mint Szolnoki Péter, Bencsik Tamara, Kálmán Tamás, Vavra Bence, Nagy Laci Gitano, vagy éppen Csányi István.

Sajnos a világjárvány nem tette eddig lehetővé, hogy élőben mutassam be ezt a rendhagyó lemezt. Most végre eljött az ideje, nagyon hálás vagyok érte

– árulta el Berci.

Bercivel a 2000-es évek elején barátkoztunk össze, azóta nagyon sok mindenen dolgoztunk már együtt. Közösen szerepeltünk tévés műsorokban, a pandémia alatt is írtunk két dalt együtt, sőt Herendi Gábornak ő is ajánlott be A Passió előadására. Számomra nem ismeretlen a szimfonikus koncertek világa, hiszen én alapvetően fuvolaművésznek készültem. Persze ezt a koncertet is nagyon várom, örülök, hogy újra ilyen hangszereléssel léphetünk színpadra. Ráadásul a vendégek terén is nívós a felhozatal, nagyon tehetségesek egytől-egyig, izgatottan várom ezt az estét

– mondta Szolnoki Péter.

Ez a lemez annyira magával ragadó, annyira profi, annyira csodálatra méltó, boldog vagyok, hogy lehetőséget kaptam rajta. A bemutató koncerttől is boldogságot várok. Azt várom, hogy minden flottul menjen. Nagyon boldog vagyok, mert időközben kaptam egy plusz feladatot, Szolnoki Petivel adhatok elő egy duettet. Peti hangját imádom, imádom a Bon Bon-t, nagy megtiszteltetés, hogy vele állhatok egy színpadon. Szeretném, hogy mind a közönség, mind Berci elégedett legyen velünk, büszke legyen ránk

– nyilatkozta lelkesen Bencsik Tamara.





LINKEK:

Province: https://www.youtube.com/watch?v=oHe6_-M6El4



SYMPHOSIUM 40 jegyek

https://klauzalhaz.jegy.hu/program/symphosium-40-dohnanyi-132188/793820



Berci ötödik nagylemeze, a „Time is not a magazine”:

https://shop.musicfashion.hu/index.php?id_product=96&controller=product



Esemény a Facebookon:

https://www.facebook.com/events/1364907227255671/



Symphosium 40 album:

https://shop.musicfashion.hu/index.php?id_product=91&controller=product

Április 13-án megrendezésre kerül szimfonikus koncertje a Klauzál Ház színpadán!