Itthoni koncerttel bővül a Backstreet Boys idei őszi világkörüli turnéja

A világhírű amerikai vokálcsapat DNA című sorozata keretében november 2-án lép fel a Sportarénában – közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.



Minden idők egyik legtöbb lemezt eladott zenekara, a fénykorát a kilencvenes években élt Backstreet Boys őszi brit és európai koncertjeit jelentette be. Fellépnek számos helyen Németországban és koncerteznek a londoni O2-ban is.

A csapat 2019-ben koncertezett legutóbb Európában, azokra az előadásokra (közte a júniusi budapesti sportarénás estre) több mint 350 ezer jegyet adtak el.

A turné végig teltházas koncertekkel zajlott Észak- és Dél-Amerikában, Európában és Ázsiában.

A friss DNA World Tour ezen a hétvégén Las Vegasban indul újra négy fellépéssel a Caesars Palace-ban április 8-án és 9-én, majd 15-én és 16-án, május elejétől szeptember közepéig amerikai koncertekkel folytatódik, és október elején kezdi meg európai szakaszát.

A banda egy új dokusorozatot is megjelentetett Making of the DNA Tour címmel, amelyben a rajongók bepillantást nyerhetnek a világkörüli turné kulisszatitkaiba. Az első rész már elérhető, a további részek is a csapat YouTube-oldalán lesznek láthatók.

Az ukrajnai otthonuk elhagyására kényszerült emberek támogatására a zenekar a 2022-es DNA-turné jegyeladásaiból származó bevétel egy részét az UNHCR, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala számára ajánlja fel.

Ez a hozzájárulás segíti a menekülteket és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült embereket Ukrajnában és a szomszédos országokban.

A Backstreet Boys legutóbbi, kilencedik stúdióalbuma, a DNA 2019 elején jelent meg, és az első helyen debütált az amerikai Billboard 200 listáján. A lemezről kimásolt Don’t Go Breaking My Heart kislemezt Grammy-díjra jelölték, és tíz év után ez volt első Top 100-as slágere a csapatnak.

Az öttagú Backstreet Boysban, amely 1993-ban alakult Floridában, Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean és Kevin Richardson énekel.

Az együttes első slágere az 1995-ben megjelent We’ve Got is Going On volt, amelyet olyan sikerek követtek, mint a Quit Playin’ Games (With My Heart), az As Long As You Love Me vagy az I Want It That Way.

Több mint 130 millió albumot adtak el világszerte, és ezzel minden idők harminc legtöbb lemezt eladó előadója között vannak. Az eddigi legsikeresebb lemezük az 1999-es Millennium volt, amely 30 millió példányban kelt el.

A Backstreet Boysot 1999 és 2002 között hét alkalommal jelölték Grammy-díjra. 2013-ban csillagot kaptak a hollywoodi Hírességek sétányán.

A Backstreet Boys már közel harminc éve, 1996-ban és 1997-ben is fellépett a Budapest Sportcsarnokban, akkori mértékkel mérve hatalmas show-t produkálva