A jazz fővárosa lesz Kecskemét

Tóth Vera és Falusi Mariann is fellép

Négy nap alatt tíz ország százötven zenésze lép színpadra az augusztus 5. és 8. között zajló ötödik kecskeméti Jazzfőváros szabadtéri családi fesztiválon – mondta el Ittzés Tamás fesztiváligazgató az MTI-nek.

Az ötletgazda, egyben a fesztivál házigazdája, a Bohém Ragtime Jazz Band zenekarvezetője kiemelte: a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett fesztivál célja a rétegzenének számító klasszikus dzsessz népszerűsítése.

Mint mondta, a Louis Armstrong előtti tisztelgésként ötven órán keresztül szól majd a dzsessz a fesztivál négy napján, de hallható lesz blues, boogie-woogie és swing is.

Az ötödik Jazzfőváros fesztiválon fellép többek között az uruguayi-kanadai Delta Bastards duó. Kecskemétre érkezik az amerikai dobos Eddie Metz is, valamint az ismert olasz dzsessszmuzsikus pár, Francesca Leone és Guido Di Leone.

A hét országból összeválogatott tíz zenészből álló Prohibition Orchestra autentikusan játssza a szesztilalom korszakának jazz muzsikáját, míg a Prohibition Stompers zenéje a harsogó húszas évekbe, a jazz aranykorába repíti a hallgatókat. A négy nap alatt hallható lesz továbbá a tokiói születésű Nobuo Watanabe zongorista játéka is.

A magyar előadók között fellép Tóth Vera, Szőke Nikoletta és a vasárnapi zárónapon pbig band kísérettel énekel majd Falusi Mariann. A szabadtéri családi rendezvénysorozat kísérőprogramjai között szerepel veteránautó-kiállítás és a nyitónapon swingtánckurzust is tartanak.

A mozogni vágyóknak egy sportparkot állítanak fel, megrendezik a már szokásosnak számító Jazzfőváros futást, emellett az érdeklődők kipróbálhatják a Mátrix tájfutó pályát is.

Fesztiválkarszalaggal a strand és a csúszda is ingyenesen használható. A rengeteg program között a helyszínen a műsorvezető-házigazda Freddie segít eligazodni.

Programok



A zenés mulatságok mellett számos gyerek- és családi program is lesz, így a kisebb korosztály is jól érezheti magát. A programlistán mind hazai, mint nemzetközi zenekarok feltűnnek, akik gondoskodnak a jó hangulatról.



2021. augusztus 5. 18:00-23:00

Nagysátor

18:00 – swingtánctanítás kezdőknek

19:00 – Future Generation: Ittzés Márton 6 éves

19:30 – Jazz Camp All Stars

20:45 – Árpi Show

22:00 – Swing DJ



2021. augusztus 6. 16:00-02:00

Nagyszínpad

18:00-19:00 – Jumpin’ Matt & his Combo

20:00-21:00 – Hot Jazz Band: Papa Fleigh Memorial Band

22:00-23:00 – Tóth Vera & Budapest Jazz Orchestra



Cargoport Színpad

16:00-16:30 – Bohém Trió

17:00-18:00 – Leslie Fodor Swing Unit

19:00-20:00 – Kőrösi Szürkeverebek Jazzbandája

21:00-22:00 – Penge Benge Jazz Band



Nagysátor

23:30-00:30 – Festival All Stars: Bényei Tamás, Kovács Tamás, Mátrai Zoltán, Uwe Rössler, Tijn Trommelen, Korb Attila, Cseh Balázs

00:30-02:00 – Jam Session



Kissátor

16:15-17:15 – Future Generation: Swinging Quartet

17:15-18:15 – Side By Side & Eddie Metz Jr.



Domb Beach Jazz Lounge

19:30-20:30 – Candy Men

21:15-22:15 – Three O Trommelen & Stefan Rey

23:00-24:00 – Grunting Pigs



2021. augusztus 7. 11:00-02:00

Nagyszínpad

18:00-19:00 – Three O Trommelen Plus Three

20:00-21:00 – Prohibited Orchestra

22:00-23:00 – Bohém Ragtime Jazz Band



Cargoport Színpad

12:00-13:00 – Miskolc Dixieland Band

17:00-18:00 – Szőke Nikoletta Swing Project

19:00-20:00 – Francesca Leone Quartet

21:00-22:00 – Benkó Dixieland Band



Nagysátor

13:00-14:00 – Future Generation: Papp Brothers

14:00-15:00 – Tom White Acoustic

15:00-16:00 – Prohibition Stompers

16:00-17:00 – Kecskemét Jazz Orchestra & Pocsai Kriszta

23:30-00:30 – Festival All Stars

00:30-02:00 – Jam Session



Kissátor

11:30-12:30 – Delta Bastards

12:30-13:30 – Uwe Rössler & Eddie Metz Jr.

13:30-14:30 – Nobuo Watanabe

14:30-15:30 – Bundzik István

15:30-16:30 – Nagy Iván

16:30-17:30 – Dániel Balázs

17:30-18:30 – Gyárfás István & Mátrai Zoltán



Domb Beach Jazz Lounge

15:30-16:30 – Tom White Acoustic

19:30-20:30 – Valami Swing

21:15-22:15 – Delta Bastards

23:00-24:00 – Francesca Leone & Guido di Leone



Decathlon Sportpark (Jazzfőváros futás)

10:00-11:30 – Tom White Acoustic



2021. augusztus 8. 10:30-16:00

Nagyszínpad

11:00-12:00 – Three O Trommelen Plus Three

13:00-14:00 – Francesca Leone Quartet

15:00-16:00 – Falusi Mariann & Bosch Budapest Big Band



Cargoport Színpad

10:30-11:00 – Bohém Trió

12:00-13:00 – Delta Bastards

14:00-15:00 – Prohibition Stompers

Ittzés Tamás kiemelte: a későn érkezők pénteken és szombaton 21 óra után a helyszínen féláron megváltható napijeggyel hallgathatják meg a koncerteket, a 14 éven aluliak pedig ingyenesen vehetnek részt az egész fesztiválon.

A későn jövök feláras koncertjegyet vehetnek!