Indul a Virtuózok tizedik, jubileumi évada

Jól tudja kezelni a klasszikus zene a fiatalok feszültségeit

Tizedik jubileumi évadához érkezett 2024/2025-ben a Virtuózok nemzetközi komolyzenei tehetségkutató verseny. Ezúttal is számos újdonságot tartogat a műsor, különös tekintettel a határon túli magyar tehetségek felkutatására. A Virtuózok 2014-es indulásakor a közmédia egyik legnézettebb műsora lett, azóta a tehetséggondozó program nemzetközi porondra is kilépett, és mára milliók követik a fiatal muzsikusok előadásait szerte a világon. A tizedik évadban is azon fiatalokat keresik, akik szeretnék összemérni tudásukat más országok tehetségeivel – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A program kivételes alkalmat teremt a versenyzők számára, hogy világszerte elismert zsűritagok előtt mutathassák be tehetségüket, emellett lehetőséget kínál a műsor sztárjai és felfedezettjei számára, hogy közös fellépéseken kápráztassák el a közönséget itthon és külföldön.

„Célunk a klasszikus zene széles körű megismertetése. Sajnos kihalófélben van a tradíció, hogy opera- vagy koncertbérletet vesz a család, és együtt elmennek egy-egy előadásra. Ma rengeteg inger és benyomás éri a gyerekeket, és a klasszikus zene csak egy a sok közül, amelyet alig ismernek. Pedig számos tudományos kutatás bizonyítja, hogy a memóriafejlesztésben, az érzelmi intelligencia fejlődésében és az agresszivitás leküzdésében is segít a komolyzene. A Virtuózokkal, úgy érzem, sikerült új megközelítésbe helyeznünk, trendivé tennünk a klasszikus zenét”

– idézte Peller Mariannt, a Virtuózok tehetségkutató műsor producerét a közlemény.



Vitályos Eszter kormányszóvivő, a Virtuózok magyarországi nagykövete is köszöntötte a programsorozatot a jubileum alkalmából.

„A Virtuózok minden részletében világszínvonalú. Az évadról évadra megmutatkozó fiatal tehetségek, a műsor zsűrije és mentorai, a hátteret biztosító alkotóművészek világszínvonalú produkciót nyújtanak. A műsor hungarikum, amely joggal vívta ki a közönség szeretetét idehaza és a nemzetközi térben egyaránt”

– fogalmazott Vitályos Eszter.

Öt nemzet legnagyobb tehetségei lesznek láthatóak a magyarokon kívül

Az idei évad kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyar fiatalok támogatására. Számukra külön válogatókat szerveznek, amelyeket a lakóhelyükhöz közel eső helyszíneken tartanak meg. A legjobban teljesítők különdíjakban részesülnek, és lehetőséget kapnak a nemzetközi műsorban szereplésre, amely a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával valósulhat meg. A korábbi évekhez hasonlóan ismét öt nemzet legnagyobb tehetségeit keresi a Virtuózok program. Idén a magyar fiatalok mellett Ausztria, Montenegró, Szerbia és Szlovénia tehetségei versengenek egymással a fődíjért és az abszolút győztes díjáért.



A versenyre jelentkezőknek egy klasszikus zenemű előadását bemutató, legfeljebb hat hónapos videót kell feltölteniük, valamint ki kell tölteniük egy jelentkezési lapot. A repertoárban három klasszikus zeneszerző művének kell szerepelnie, ezek közül az egyiknek magyar szerzőtől kell származnia. A műsorban előadandó mű hossza legalább két, legfeljebb hat perc lehet. A jelentkezési határidő 2024. december 27. éjfél. Idén két korcsoportban várják a jelentkezéseket: 6-14 évesek, valamint 15-21 évesek (énekesek esetén 24 éves korig).



Mint írták, a Virtuózok nemcsak televíziós produkció, hanem egyedülálló tehetséggondozó program, amely már számos fiatalnak nyitott utat a nemzetközi karrier felé. Az országos válogatók nyertesei pénzjutalmat, különdíjakat és rangos fellépési lehetőségeket kapnak. A nemzetközi győztesek emellett világszínvonalú művészek – például Andrea Bocelli, Plácido Domingo vagy Hauser – oldalán léphetnek fel. A zsűri nemcsak győztest választ, hanem biztosítja, hogy minden versenyző, aki bejut a műsorba, már nyertesnek érezhesse magát. A versenyzők a résztvevő országok nézői előtt is bemutatkozhatnak, így értékes tapasztalatokat és elismerést szerezhetnek.



A Virtuózok korábbi évadainak tehetségei számos emlékezetes koncerten bizonyították képességeiket, amelyekkel a világ legnagyobb színpadain arattak sikereket. A felvidéki hegedűs, Teo Gertler például Andrea Bocellivel lépett fel, míg Abouzahra Amira és Mariam Plácido Domingo vezényletével varázsolta el a közönséget, többek közt Dániában és Ausztriában. Balázs-Piri Soma és Lugosi Ali a londoni O2 Arénában játszott Hauser társaságában 20 ezer fős közönség előtt. A Virtuózok tehetségei meghódították az Egyesült Államok rangos hangversenytermeit, például New York és Washington közönségét, Ázsia meghatározó zenei központjait, köztük Kínát, Japánt, Szingapúrt, Katart és Dubait, valamint Európa rangos koncerthelyszíneit.



A jubileumi évadban a legjobban teljesítő határon túli versenyzők tanárai is reflektorfénybe kerülnek: a Virtuózok művészeti bizottsága kiválasztja a „Legjobb Virtuózok Zenetanára” díjazottját, aki egymillió forintos jutalomban részesül.Részletes információk és jelentkezés: https://virtuozok.hu/jelentkezesi-felhivas/