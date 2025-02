Változatos programmal ünnepel a 10 éves Budapest Ritmo

Szabó Balázs új albuma és MORDÁI új hangzója is a fesztiválra készül el

Április 10-12. között, a Bartók Tavasz keretében rendezik meg a főváros egyik legváltozatosabb fesztiválját, az idén 10 éves Budapest Ritmo fesztivált – tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t. Közleményükben azt írták, hogy az idei zenei felfedezőút Indonéziától Kanadáig, a sanzontól a transztáncig ível.



„A széles palettán két magyar húzónév is megtalálható: Szabó Balázs nagy várakozással övezett hatodik albumáról és régi szerzeményeiből szemezget, a MORDÁI pedig itt mutatja be legújabb, új fúziós irányokat kutató EP-jét” – közölték a fesztivál szervezői.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a programban egy kifejezetten a Ritmóra készült és csak a fesztiválon hallható együttműködés is szerepel. A pizzicát játszó Canzoniere Grecanico Salentino a roma pergetők és latin ritmusvilágot hozó Kovács A. Mátéval és barátaival zenél majd közösen.

Koncertek az Akváriumban, szakmai programok a Városligetben

A pénteki koncertek sorát Szabó Balázs Bandája és vendégük, Lakatos Mónika kezdi, a psych-popot játszó Altin Gün folytatja, majd a kurd alevi Ali Dogan Gönültas idézi meg az énekmondók hagyományait. Mellettük fellép a holland Arp Frique & The Perpetual Singers, a Zöld-foki-szigetek zeneiségét jazzel ötvöző Carmen Souza és a maszkban táncoltató FÜLÜ is – írták a szervezők.



Szombati fellépők közül a Canzoniere Grecanico Salentino és Kovács A. Máté és barátainak együttműködése a dél-olasz transz táncot és a roma ritmusvilágot ötvözi. Dinamizmust ígér az indonéz Nusantara Beat psych-popja is, a MORDÁI teljes egészében leadja új anyagát, a kanadai születésű Michelle Gurevich pedig „azt a fanyar életörömmel átitatott dívát hozza, amiért egész Kelet-Európában imádják” – emelik ki a szervezők.



Szombaton lép fel az ír tündérvilágot megidéző The Breath Ríoghnach Connolly-vel, az estet pedig a verseket megzenésítő Las Lloronas zárja. A koncertek helyszíne az Akvárium Klub, a tizedik Ritmo szakmai programja, a Budapest Ritmo Konferencia pedig a Magyar Zene Házában kap helyet – tájékoztattak a szervezők.



A programról részletek a https://budapestritmo.hu/ oldalon olvashatók.