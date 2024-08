Novemberben lesz a Gyezz lemezbemutató koncertje

A rangos 10. helyre került a Söndörgő Gyezz című lemeze az irányadó nemzetközi világzenei toplista, a World Music Charts Europe (WMCE) legfrissebb kiadásában, a Songlines Magazin pedig Top Of The World listájának első helyére rangsorolta.



Az amerikai GroundUP Music kiadónál idén megjelent Gyezz című anyagot a Söndörgő a világhírű dzsessz-szaxofonos, Chris Potter közreműködésével készítette.

A zenekar friss lemeze egyetlen magyarként szerepel az európai zenei rádiós szakemberek által összeállított augusztusi WMCE-n. A listát fekete-afrikai előadók vezetik: Bassekou Kouyaté & Amy Sacko az első Djudjon című lemezével (kiadó: One World), a marokkói Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou L’Bnat című anyaga (Ajabu!) a második, az elefántcsontparti Dobet Gnahoré Zouzou című korongja (Cumbancha) pedig a harmadik.

A Söndörgő lemezét kritikájában a Jazzwise és a Songlines Magazin is négycsillagosra értékelte, utóbbi magazin Top of the World listájának első helyére tette a Gyezzt.

A három Eredics-fivért és egy unokatestvérüket felvonultató Söndörgő zenéje a Vujicsics együttes örökségét viszi tovább, miközben egyedi stílust alakított ki. A csaknem három évtizede alakult Söndörgő zenéje délszláv hagyományokra épít, azonban folyamatosan keresik a jelenben is érvényes és érdekes irányokat és zenei utakat. Elsődleges hangszerük a szerb és magyar népzenében egyaránt népszerű tambura, de hangzásképük fontos elemei a fúvósok és a harmonika is. A Gyezz című albumon Chris Potter játéka új dimenziót adott a zenekar dinamikus hangzásához.

Szentendréről a világ élvonalába

“Chrisszel egy nálunk rendezett házibuliban találkoztunk először, így kezdődött a barátságunk. Néhány hónappal később eljött az egyik koncertünkre, majd a magyarországi fellépése után beszélgettünk, és felvetettem, közösen is zenélhetnénk. Először meglepődött, hiszen eltér a stílusunk, ám amikor elküldtünk neki néhány számot, azok nagyon tetszettek neki. Végül kevesebb mint 24 óra alatt vettük fel a közös részeket” – idézte Eredics Áront, a zenekar vezetőjét az MTI-hez eljuttatott közlemény.

A Gyezz több héten át szerepelt az Amazon music jazz listáin is, és az albumról a holland Jazzism kritikusa, az amerikai Brooklin Radio, az olasz LineaTrad Magazin is elismeréssel írt – emelték ki a közleményben.

A szentendrei zenekar (Eredics Áron – tambura, darbuka, ének; Eredics Benjámin – tambura, darbuka, ének; Eredics Dávid – tambura, kaval, szaxofon, klarinét, ének; Eredics Salamon – tambura, harmonika, furulya, hulusi; Dénes Ábel – nagybőgő) hosszú évek óta állandó meghívottja külföldi rock-, pop- és világzenei fesztiváloknak, koncerttermeknek és kluboknak, játszott például a londoni Queen Elizabeth Hallban, a dániai Roskilde fesztiválon, a World Music Expón (Womex). A Gyezz a kilencedik lemezük, a 2014-ben megjelent Tamburocket – Hungarian Fireworks vezette is a World Music Charts Europe-ot. A tagok valamennyien a Zeneakadémián végeztek, tanítanak is ott. A Söndörgő Gyezz című lemezét november 15-én az Eiffel Műhelyházban mutatja be.