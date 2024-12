A diótörővel zenéjével várja a közönséget a Danubia

Hátrányos helyzetű településre is ellátogat a zenekar

A diótörő teljes balettzenéjét adja elő az Erkel Színházban vasárnap a Danubia Zenekar, valamint ingyenes karácsonyi koncerteket adnak olyan felzárkózó településeken, ahol a Máltai Szimfónia programban hangszeren tanuló gyerekek élnek.



A diótörő előadáshoz Lackfi János írt meseparafrázist, amelyet Takács Nóra Diána, az Örkény Színház művésze olvas fel. A koncertre a Beethoven-projekt keretében meghívást kaptak siketek és nagyothallók, akik számára jelnyelvi tolmácsok teszik akadálymentessé az előadást – közölte a zenekar az MTI-vel.



A 2020 februárjában indult Beethoven-projektben az elmúlt években mintegy negyven ingyenes előadáson vehettek részt a hallássérültek a Zeneakadémián, a Budapest Music Centerben, a Danubia Szalonban és a MOM Kulturális Központban. Az Erkel Színházba ez lesz az első Beethoven-projekt előadás.

A Danubia Zenekar tagjai az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is ingyenes karácsonyi koncerteket adnak olyan felzárkózó településeken, ahol a Máltai Szimfónia programban hangszeren tanuló gyerekek élnek.

Idén Gyöngyöspatára és Fulókércsre is eljutnak a klasszikus dallamok

Évről évre cél újabb települések bevonása a projektbe, így immár harmadik éve a közös próbát követően a Danubia zenészei és művészeti vezetőjük, Hámor Máté karmester ingyenes karácsonyi koncerteket adnak a résztvevő gyerekek lakóhelyein. Baktakék, Értény, Nyírtáka, Tatabánya és Litke után idén decemberben Gyöngyöspatán és Fulókércsen is hallhatók majd a közös produkciók.



A Közös hang projekt december 17-én a Heves megyei Gyöngyöspatán folytatódik. Ezeket az alkalmakat december eleji közös próbák előzték meg, a koncertekre pedig a közösen előadott dalok mellett a Danubia tagjai saját produkciókkal is készülnek. A decemberi látogatásokra a zenekar tagjai ruha- és játékadományokkal is készülnek, amelyek szétosztásában a helyi Jelenlét Pontok munkatársai lesznek segítségükre.



Az új évet a Danubia idén debütáló, Bécs-Budapest újévi koncertjével nyitja január 4-én az Erkel Színházban. A produkcióval a bécsi újévi koncertek hangulatát varázsolják Budapestre, a vendégeket egy pohár prémium pezsgővel, Johann Strauss és Richard Strauss keringőzenéivel, Rost Andreával és a Duda Éva Társulat táncosaival várják.