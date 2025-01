Elhunyt a magyar zenész

Fürdőszobából indult, szólólemezig és filmzenéig jutott Hó Márton

Elhunyt Hó Márton (civil nevén Horváth Márton) zenész. A hazai alternatív színtér népszerű előadója, énekes, gitáros, dalszerző, szövegíró, a Jégkorszak együttes vezetője vasárnap, 43 évesen halt meg. A hírt családja tette fel kedden a zenész közösségi oldalára, a halál okát nem közölték.



Hó Márton zenei pályafutása a 2000-es évek második felében indult, 2009-ben tette fel az internetre fürdőszobában írt dalait. Egy évvel később egyszemélyes lo-fi projektjéből állt össze négytagú zenekara, a Hó Márton és a Jégkorszak, amelyben a frontemberen kívül Szőke Barna (gitár, vokál), Horváth Kristóf (basszusgitár) és Gulyás Kristóf (ütőhangszerek) szerepelt.

Rádiójátékban is részt vett, valamint több zenekarban is játszott

A zenekar visszafogott, az akusztikus hangszereket előtérbe helyező muzsikájával lett ismert. A csapat először 2010-ben egy négyszámos EP-t tett közzé Szeles Mónika címmel, majd az első album, a Dalok a fürdőszobából 2011-ben jelent meg. Hó Márton abban az évben szólóban 11 címmel egy feldolgozásalbumot is készített népszerű hazai előadók (Quimby, Hiperkarma, Bëlga, Heaven Street Seven, Yonderboi, Kiscsillag, 30Y, Anima Sound System, Péterfy Bori & Love Band) dalaiból. A Jégkorszak Itt vagyunk című lemeze 2016-ban készült el.



Hó Márton 2015-től hét éven át játszott a Gustave Tiger zenekarban is mint basszusgitáros; az ő játéka hallható az együttes Chaste and Mystic Tribadry című 2016-os lemezén. Szólóban 2013-ban jelentette meg első munkáját Csodálatos utazások címmel, ezt követte 2017-ben a Befejezetlen lemez, majd 2020-ban a Tegnap majdnem eltalált egy meteor.



Hó Márton volt (Tövisházi Ambrus mellett) a zeneszerzője a Kossuth Rádióban 2012-től két éven át nagy sikerrel futott ifjúsági hangjátéksorozatnak, az Időfutárnak; közös projektjük Hó Márton és a Jetik néven futott. A Hó Márton és a Jégkorszak Hello, Purgatórium című dalával látható és hallható volt a Batalon Method című, a mozikban 2015-ben bemutatott klipfilmben. A zenész pályafutása során játszott a Bastiaan zenekarban is.