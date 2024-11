Multiverse címmel mutatja be új albumát a Horváth Gábor Trió a BJC-ben

A minket körülvevő univerzum, az elméleti fizika és a dalokban rejlő hangulti sokszínűség adták a kiindulópontját a Horváth Gábor Trió ötödik, Multiverse címmel megjelent albumának. A jazz-zongorista, zeneszerző kompozícióit a játékosság, a zenei humor és az érzelmi sokszínűség jellemzi, így a lemezen a vidám, ritmusváltásokban gazdag dalok mellett nagyívű szólók és himnikus balladák is szerepelnek. Az új anyagot december 5-én mutatják be a Budapest Jazz Clubban.

Horváth „Tojás” Gábor jazz-zongorista, zeneszerző, producer és a Bartók Konzervatórium tanára. A hazai jazz szcéna egyik kiemelkedő előadóművésze, a Transform Quintet alapítója és Gereben Zita zenekarának tagja, valamint közös lemezt készített a világhírű jazz-zongoristával, Joey Calderazzóval is. Saját triójával, melynek jelenlegi tagjai Horváth Balázs bőgős és Gálfi Attila dobos, az ötödik lemezét készítette el.

Míg előző lemezeik közül a Soundtrack a filmzenékből inspirálódott, a Trickset pedig a bűvészmutatványok és kártyatrükkök varázslatos világa ihlette, a jelenlegi albumnak a minket körülvevő univerzum, a csillagászat és az elméleti fizika adta a kiindulópontját.

„A James Webb teleszkóp megjelenése után intenzíven elkezdett érdekelni a csillagászat. Rengeteg podcast interjút hallgattam és könyveket olvastam. Lenyűgözött, amiket megtudtam az univerzumról, a fekete lyukakról, sötét anyagról vagy a kvantumelméletről. Realizáltam, hogy sci-fi amiben élünk, az univerzumban teljesen más fizikai törvények uralkodnak és szinte minden lehetséges.

Ihlet a csillagokból, a velünk élő sci-fiból

Mi pedig a nagy egészben csupán egy pici pont vagyunk. Nagyon megtetszett, ahogy Michio Kaku a New York-i Egyetem elméleti fizika professzora a húr elméletet a zenéhez hasonlította: az atomok alkotóelemei egy húron rezgő zenei hangok, a fizika a harmóniák, a kémia a melódiák, az univerzum pedig a rezgő húrok szimfóniája. Ihletet kapva rögtön leültem a zongorához komponálni, ekkor íródott a címadó dal is”

– meséli Gábor.

Azonban most nem egy koncepciózus lemezt készített, hanem a koncertjeikre is jellemző kettősséget, a lendületet és az intimitást próbálta megjeleníteni a kompozíciókban. Gábor szerzeményeire jellemző a „képfestés” is, a hangulatok, érzelmek tiszta, hatásos megfogalmazása, valamint a trió pontos hangszeres kivitelezése.

A dalokra így a sokszínűség jellemző, amelyet szintén jól tükröz a Multiverse cím. Az új lemezhez egy hatalmas padlástérben 3 részes live session sorozatot is forgattak. A dalokat csak egyszer játszották el, így minden pontosan úgy hangzik és látszik a videókon, ahogy élesben rögzítve lett. Az élő zene varázsára, az adott pillanatban megszülető energiákra, improvizációra fókuszáltak. Így lesz ez december 5-én a Budapest Jazz Klubban is, ahol a közönség először hallhatja élőben az új album dalait.

Aki tehát meghallgatná a Horváth Gábor Trió: Multiverse című albumot, az a Spotify-on itt, míg YouTube-on itt hallgathatja meg.

Természetesen van Facebook-esemény is, ez itt található!

(Fotó: Vágó-Máth Szilvia)