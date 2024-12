Itt a magyar punk történetének második kötete

A minden gyanús, ami felülről jön életérzés újra olvasható!

Megjelent a magyar punk történetét feldolgozó munka második kötete. Az indulás, a nyolcvanas évek időszaka után a Nem az a punk, aki… 2. A vasfüggöny felgördül című folytatás a rendszerváltástól, 1990-től 2004-ig tartó időszakot tekinti át.



Az életérzés, az energiák, a szabadságra törekvés, a mindenkori hatalommal való szembenállás, a „minden gyanús, ami felülről jön” maradt, viszont a korszak szereplői tudatosan kezükbe vették az irányítást, hogy többek közt saját produkcióikat is átfogóan kezeljék – írta Rácz Mihály, a kötet egyik szerkesztője, szerzője a korszakról a fülszövegben.



A Trottel Books kiadásában megjelent könyv több mint 570 oldalon, mintegy 65 interjún és íráson keresztül, korabeli cikkek, fanzinrészletek, több száz fotó és illusztráció segítségével mutatja be a kilencvenes évek magyarországi punkját.



Az első, tavaly megjelent kötethez hasonlóan a szerkesztő Rácz Mihály és Rupaszov Tamás volt, mellettük interjúkat készített a kor szereplőivel Ágai Péter, Németh Tibor és Szabó Balázs is, az anyaggyűjtésért Máté Zsuzsa felelt.

Mint a szerkesztők fogalmaztak, a kilencvenes évek punkkorszakában a „csináld magad!” hozzáállás szinte mindenre kiterjedt a koncertszervezéstől a lemezkiadásig, miközben ekkor már bekapcsolódtak független kiadók, szervezők, fanzinok és a zenekarokból, barátokból, rajongókból formálódó helyi kisközösségek is.



A könyv több mint száz magyar punkzenekar korabeli működését taglalja részletesen, többek között olyan kulcsfigurákkal olvashatók cikkek és beszélgetések, mint Grandpierre Atilla (VHK), Kovács Zoltán (AMD, Auróra), Bajtai Barangó Zoltán (QSS), Barcs Miklós (Flash), Nagy Kriszta (Tereskova), Rupaszov Tamás (Trottel), Bihari Balázs (MariaHilfe!), Pozsonyi „Bucó” Ádám (Tekintetes Úr), Szakácsi Gábor (C.A.F.B.) vagy Madár András (Böiler, Troxx).

LP-hangzó sorozat is indul a Trottel Records jóvoltából

Megalakulásuk körülményeiről, működésük izgalmas epizódjairól a Leukémia, az Ápolók, az Elit Osztag, a Tankcsapda, a Lecsa-Punk, a Hétköznapi Csalódások, a Prosectura, a Fürgerókalábak, az Alvin és a Mókusok, a Necropsia, a Lyuhász Lyácint Bt., a Macskanadrág, a Rituális Rémtettek, a Burzsoá Nyugdíjasok és a Dawncore egykori tagjai beszélnek.

Szó esik a könyvben a Tilos Rádió és a Wave lemezbolt indulásáról, kultikus helyekről (Süss fel, Nap!; West-Balkán), a punk vidéki fellegvárairól és a vajdasági zenekarokról is. Az írásokat dalszövegek egészítik ki, beleolvashatunk korabeli legendás fanzinek (Magyar Taraj, Vol. 10) oldalaiba, emellett a könyvben szemelvények találhatók Ács-Tari Béla punkenciklopédiájából.

A könyv megjelenésével párhuzamosan, azonos címmel a Trottel kiadó a korszakot áttekintő punkválogatás-sorozatot indít LP-n. A négyrészesre tervezett széria első, most megjelenő darabján a győri Auróra, a nagykanizsai Kritikus Pont, az orosházi Kulturális Szemle, a szolnoki Rituális Rémtettek, a szekszárdi Prosectura, a miskolci Üveges Csirkeszemek, a fővárosi bandák közül pedig a Shitheads valamint a Leukémia hallható a zenekarok korai lemezeiről és kazettáiról.