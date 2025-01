Zenei fesztiválnak ad otthont Lillafüred

Zsidó-cigány zenei repertoár is szinesíti a hagyományos klasszikust!

Koncertekkel és irodalmi előadásokkal is várja a közönséget a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) téli fesztiválja a lillafüredi Palotaszállóban január 24. és 26. között. A tavaly útjára indított Winterfest illeszkedik a Kelemen Barnabás és Kokas Katalin által 10 éve alapított Fesztivál Akadémia Budapest éves programsorozatába.



A téli fesztivál napindító és napközbeni tea- és szalonkoncertekkel, irodalmi előadásokkal, beszélgetésekkel és esti hangversenyekkel várja a közönséget. A programokban fellép José Gallardo argentin zongoraművész, Keller András hegedűművész és karmester, Nora Romanoff-Schwarzberg osztrák brácsaművész, Vigh Andrea hárfaművész, Kokas Dóra és Fenyő László csellóművészek, Bezerédi Zoltán színművész és Benkócs Tamás fagottművész – közölték a szervezők az MTI-vel.



A cigányzenét ifjabb Sárközy Lajos és zenekara képviseli, emellett a közönség megismerheti Kelemen Gáspárt, a londoni Menuhin School hallgatóját és Kelemen Hannát, a Glasgow-i Royal Conservatoire színészhallgatóját is.

Ugron Zsolna is közreműködik a fesztiválon, igaz, nem a színpadon

A Kertész Imre Intézet produkciójában, Kertész Imre Kaddisában Eredics Salamon (harmonika), Eredics Dávid (klarinét) és Lukács Miklós (cimbalom) lesznek Kokas Katalin és Kelemen Barnabás zenésztársai, közreműködik Kelemen Hanna, Szabó Sebestyén László színművész, az előadás dramaturgja Ugron Zsolna. Mácsai János zenetörténész, a fesztivál házigazdája Bach zenéjén keresztül a számmisztika rejtélyébe vezeti be az érdeklődőket, és a Mendelssohn család kulisszatitkait is megosztja a hallgatósággal.



Egyes koncerteken regisztrációval lehet részt venni a szállodai telítettség függvényében. Idén csatlakozik a FAB-fesztiválok sorába a Springfest is, amelyet az Őrségben rendeznek meg májusban, folytatva a Sülyi Péter alapította Virágzás Napjai hagyományát – tájékoztat a közlemény.