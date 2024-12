Első szólókoncertjét adja Márton András

Új szerepben mutatkozik be a KFT dobosa, amihez neves zenészek is a nevüket adják



Első alkalommal ad szólókoncertet Márton András, a KFT együttes dobosa. A zenész Mindenki hozza magát című koncertjén, december 5-én az A38 hajón számos ismert előadó működik közre.



Az esten Márton András, aki két nappal később ünnepli 70. születésnapját, zenésztársaival KFT-dalokat, Szívgárda című szólóalbuma szerzeményeit, valamint a fellépőkhöz kapcsolódó számokat ad elő olyan felállásban, ahogyan korábban még sohasem – olvasható az esemény ajánlójában.



A fellépők között lesznek a KFT tagjai, azaz Bornai Tibor, Laár András és II. Lengyelfi Miklós, továbbá Mohai Tamás (ex-KFT, Faxni), Poniklo Imre (Amber Smith), Szekeres András (Junkies), Szepesi Mátyás (Konyha), Robert James Robson, ifj. Kurtág György, Kelemen Angelika, Lengyelfi Eszter, Márton Áron, Vikukel Dániel, Oroszi Iván (M.Á.K), Oleg „Tooff” Zubkov, Kondella Krisztián és Pribojszki Mátyás.

Szólóalbumának dalai is ott fognak szerepelni a játszási listán

Márton András szólóalbuma, a Szívgárda 2018-ban jelent meg, a dalok között szerepelt négy olyan is – Szerelem az űrhajó, Madárijesztő, Hiányzó láncszem, Szép új másvilág -, amelyet a dobos-énekes korábban a KFT lemezeire írt.



Várhatóan ezek is elhangzanak a december 5-i esten, akárcsak a címadó Guard of Hearts (Szívgárda), valamint a Csak alszom. Szintén elhangzik David Bowie néhány dala, akinek tiszteletére Márton András szervezésében minden évben koncertet tartanak magyar zenészek az A38 hajón.



Az 1981-ben alakult KFT zenekar eddig tizenkét stúdiólemezt készített; a legutóbbi, a Még mit nem című anyag tizenhat év szünet után idén jelent meg. Az együttes fellépett a Budapest Sportarénában, a Müpában és az Operaházban is, 2025. január 5-én az Erkel Színházban ad koncertet.