Ismert zenészekkel mutatja be szerzői lemezét Nagy Ádám

A legismertebb Roy és Ádám és Wörk Projekt művek mellett Nagy Ádám más zenészeknek, többek közt Deák Bill Gyulának, Kontor Tamásnak, Fekete Jenőnek és Kamarás Ivánnak írt dalai is megszólalnak teljesen új színezetben.

Az akusztikus szerzői lemez alapja az Ádám Elméi nevű ‘zsiványjazz’ formáció két fiatal jazz muzsikus titánnal, Fábry Adonisz dobossal és Siklai István basszusgitáros, nagybőgőssel készült, továbbá rengeteg vendégművésszel.

– Az utóbbi időben felerősödött bennem az akusztikus kamarazenélés iránti vágy. Én a valóságot nem olyan ideálisnak élem meg, mint általában a pop dalok és azok mai megszólalásai, ezért miért ne reagálhatnék a valóságra másképp. Úgy érzem, hogy egyre távolodom a mainstream zenei dolgoktól – magyarázta Ádám a szerzői lemez születésének miértjét. – Ha csak simán szórakoztatni akarnék, az nem vinne előrébb semmit.

Egyre jobban szeretem ezt a jazzes, letisztult megszólalást, sok improvizációval, dinamikával, szabadsággal és mivel a dalok nagy részét akusztikus gitáron írtam, nem nehéz átdolgozni ezeket a dalokat. A koncepció, hogy amit lehet, együtt játszva rögzítsünk és hogy semmi ne legyen ugyanolyan, mint volt, sosem szerettem kétszer ugyanazt csinálni, és hát elvégre lassan 2023 van. A kamarazenélés legfontosabb ismérve a nagyon szoros együttjáték, egymásra figyelés és alázat, természetesen maximális szakmai felkészültség mellett, ami ezekben a srácokban (és az anyagon szereplő összes előadóban is) a fiatal koruk ellenére pontosan megvan. A lemezen több vokális dal is hallható, új és korábbi szerzeményeim átdolgozva, tulajdonképpen ez adja az alapját a december 29.-i Magyar Zene Házában tartandó koncerthez.

A legismertebb Roy és Ádám és Wörk projekt művek mellett Ádám más zenészeknek (Deák Bill Gyula, Kontor Tamás, Fekete Jenő, Kamarás Iván) írt dalai is megszólalnak teljesen új színezetben, meglepő feldolgozásban, alapvetően akusztikus, jazzes hangzással. Színpadra lép majd Másik János, Ágoston Béla, Szirtes Edina „Mókus”, Borlai Gergő, Kohánszky Rajmund, Csányi Zoltán, Födő Sándor és Szentpáli Roland is, illetve az Ádám Elméi.

Ádám egyéb projektekben is aktív, például Az almafa virága című új magyar játékfilm főcímdalával most lett kész, ez 2023 tavaszán érkezik a Roy és Ádám triótól, illetve a Godfater zenekar Hold a földön című dalának szövegét írta meg Borlai Gergő zenéjére. Ezek kívül jövőre jelenik meg Ádámtól a második Wörk Projekt album is, amelyről az első dal hamarosan hallható lesz.

