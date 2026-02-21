Újra zene és bona az összes településen

Mások mellett a Parno Graszt, a Carson Coma és a Quimby is zenél majd a 35. Művészetek Völgye fesztiválon, amelynek Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend ad otthont nyár közepén – tájékoztatták a programszervezők szerdán az MTI-t.



Közleményük szerint a július 24. és augusztus 2. között zajló fesztivál legnagyobb kapolcsi helyszíne, a Panoráma Színpad ad helyet a Parno Graszt koncertjének.



Új lemezzel érkezik a Carson Coma, fellép a fesztivállal egyidős Quimby és Erdély egyik legismertebb zenekara a Bagossy Brothers Company is. Visszatérőként érkezik a Blahalousiana, és idén először költözik Kapolcsra az Analog Balaton.

A KFT és a 81 éves Hobo is ott lesz a Völgyben

Taliándörögd legnagyobb helyszíne, a Lőtér ad majd helyet a Kolibri, a Platon Karataev, Sisi, Deva, a Péterfy Bori & Love Band és a Csaknekedkislány koncertjeinek.



Fellép Lenkke, a Hiperkarma, a Lóci játszik, a Fiúk, a Hűvös, az Irie Maffia, a Mehringer, és a 4S Street, valamint ott lesz a fesztiválon az idén 45 éves KFT is.



A taliándörögdi Világzenei Udvar x Magyar Zene Háza helyszín első nevei is megérkeztek: a fellépők között lesz Palya Bea és zenekara, a Kollár-Klemencz Kamarazenekar, a Mordái, a PASO, a Kacaj és a Góbé. Fellép a Kaláka és hallhatja a fesztivál közönsége Hobo koncertjét is.



Vigántpetend legnagyobb helyszíne, a Cirque du Tókert ad helyet Koncz Zsuzsa, Zorán, Geszti és a Budapest Bár koncertjének, valamint Völgy Szimfonik 35 címmel a fesztivál jubileumi évére készült műsort is rendeznek – áll a közleményben.