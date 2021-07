CityRocks: zenészek serege rengeti meg a várost!

Idén augusztus 21-én Dunaújvárosban rendezik meg Magyarország legnagyobb rockzenei flashmobját, melyre már több mint 400-an jelentkeztek. A korábbi években Szegeden 400-an, Kecskeméten 500-an zenéltek együtt a CityRocks rendezvényein.

Az előző eseményekről ezek a legjobb CityRocks- összefoglalók!

A 2021-es dunaújvárosi rock-flashmobra elindult a jelentkezés, és már 400-nál is több amatőr és profi zenész regisztrált. Az eddigi koncerteken – Szegeden és Kecskeméten – a legfiatalabb résztvevő 6, a legidősebb 71 éves volt.





A profi zenészek mellett voltak kisiskolások, tinédzserek, többgyerekes anyukák, apukák vagy akár a nyugdíjhoz közelítő rutinos rockerek, otthon saját örömükre zenélők és a munka mellett egy vagy több bandában játszó félhivatásosok is. A szervezők alapvető célkitűzése – az élő zene népszerűsítése mellett – egy összetartó, zenét szerető és művelő közösség kialakítása.



– Elképesztő élmény és kohézió ez az egész. Nem beszélve arról, hogy maga a produkció is fejlődik, mind a koncerteken részvevő zenészek létszámban, mind a filmjeink nemzetközi internetes megtekintéseinek számában. Nincs olyan szeglete a világnak, ahová nem jutottunk volna el a videóinkkal. A CityRocks eddigi koncertfilmjeit világszerte 130 milliónál is többen nézték meg a saját oldalainkon, illetve a partner tartalomszolgáltatók közösségi felületein.

Természetesen nagyon büszkék vagyunk arra, hogy hazánk hírét visszük a világba, de igazán arra vagyunk büszkék, hogy egy elképesztő közösségfejlesztés megy végbe a rockzenei vonalon. Több mint 2500 zenésszel vagyunk már szinte napi kapcsolatban. Az elmúlt egy évben, amióta a járvány miatt nem lehetett élő koncerteket tartani, a hazai és külföldi zenészbarátainkkal több karantén koncertfilmet is készítettünk. De az igazi élmény az, amikor élőben zenélünk együtt

– mondta Gajda Ferenc, a CityRocks főszervezője.



A szervezők az óriászenekarba énekesek, gitárosok, basszusgitárosok, dobosok és billentyűs hangszeresek jelentkezését várják. A szervezők hangszeres oktatóvideókat is készítenek, így a rutintalanabb zenészeknek is lehetőségük nyílik magas színvonalú felkészülésre, és arra, hogy valódi élményt szerezzenek maguknak a részvétellel. A nagyzenekarba tehát a profik mellett bátran jelentkezhetnek amatőr zenészek, sőt, olyanok is, akik eddig csak otthon, egyedül játszottak.



– Az egésznek van egy egymást töltő felszabadult hatása. Amikor a több száz zenész együtt zenél, akkor az egy iszonyatos energiabomba, semmivel nem összehasonlítható érzés. A számokat úgy választottuk ki, hogy azok mindenki számára könnyen eljátszhatók legyenek és a helyszínen tényleg egy felszabadult örömzenélés lehessen.

Évről évre csinálunk oktatóvideókat. Minden hangszernél külön kisfilmek készülnek, amelyeket elküldünk a felvételt nyert előadóknak. Az énekesekre pedig külön gondoltunk, a helyszínen egy nagy ledfalra kivetítjük a szöveget. Azért, hogy a több száz zenész ne csúszkáljon el, rádiós fejhallgatóba ütemjelet kapnak

– mondta Hímer István zenei rendező.



A CityRocks nagyzenekarába bárki jelentkezhet. Aki részt venne, annak csak egy kisvideót kell küldenie magáról vagy zenekaráról, ahol zenélnek. Akik felvételt nyernek, azok e-mailben kapják meg a további információkat és a koncertműsor oktatóanyagait.



A dunaújvárosi rendezvényt 2020. júliusában tartották volna, de a járványhelyzet akkor keresztbe húzta a számításokat, így nem csoda, ha a város már nagyon várja , hogy mindenki a húrok közé csapjon!



– Nagyon bízom benne, hogy idén valóban megrendezhető a CityRocks. Nagyon hiányzik már az embereknek, hogy koncertekre, szabadtéri kulturális eseményekre mehessenek. Az elmúlt időszakban mindenki kiéhezett a rendezvényekre. Dunaújvárosban nagyon sokan szereik a könnyűzenét, több híres zenész és zenekar is innen származik. Nagyon szeretném, ha a dunaújvárosiak közül is sokan csatlakoznának az óriászenekarhoz – mondta Pintér Tamás, Dunaújváros polgármestere.



És hogy milyen zenék lesznek? Ezek fognak felcendülni Dunaújvárosban:



MEDLEY – AC/DC (Back in Black) Black Sabbath (Iron man) Led Zeppelin (Heartbreaker)

BLINK-182 – ALL THE SMALL THINGS

BRYAN ADAMS – SUMMER OF 69

AMY WINEHOUSE – REHAB (rock cover)

PINK FLOYD – ANOTHER BRICK IN THE WALL (rock cover)

LINKIN PARK – NEW DIVIDE

DEPRESSZIÓ – NEM AKAROK ELSZAKADNI

TANKCSAPDA – A ROCK & ROLL RUGÓJA

REPUBLIC – NEKED KÖNNYŰ LEHET

QUIMBY – HOPPÁ!



Az óriászenekarba ITT jelentkezhet mindenki, aki előadóként szeretne részt venni. Az augusztus 21-i rendezvény ingyenesen tekinthető meg.

Magyar és nemzetközi rockslágerek a repertoáron, mindenki kedvenc és legendás dallamai!