Szabó Balázs – Átutazó | Túl a szemmel láthatón

Könnyed zeneiség, fülbemászó refrén, komoly mondanivaló.

Az Átutazó című új szám két verzióban kerül megjelenésre: pop, és piano verzió. Az internetes áruházakban mindkettő hallható lesz. Videóklip formájában a “piano version” kerül bemutatásra.

Az új pop-gospel dal két életesemény alapján íródott.

Így beszélt ezekről Szabó Balázs:

“Az egyik a 2018 májusában történt autóbalesetem. A kiérkező mentősök reakciója ez volt: “Ebbe illett volna belehalni”. A halálközeli élmény egy időre leültetett, hogy aztán feldolgozva a történteket változtatva bizonyos dolgokon, újra alkotni kezdjek. A baleset következtében prioritások változtak és átértékeltem pár alapvető dolgot. Elég volt az alapokat újragondolni, ez mind hatással bír az életem minden egyéb apró részletére.

A másik esemény pedig Szenczy Sándor atya elvesztése, aki lelki apám volt. Sándor atya, a Baptista Szeretetszolgálat alapító elnökének halála nagyon mélyen érintett. Az ő személyisége, igehirdetései, előadásai, élete és a vele való több, mint 10 éven át tartó szoros kapcsolat volt a másik ihlető forrása az Átutazó című új számnak.

Mivel Sándor atya hatása az életemben megkerülhetetlen, így nem is volt kérdés, hogy az ő életének bibliai alapigéjét is beleszövöm a dalba – Máté evangéliumának a 14. Részéről van szó – amikor Jézus és Péter apostol a vízen járnak.

Az Átutazó mindent egybevéve – a két tragikus életesemény ellenére is – a reménységet közvetíti, a fizikai síkon való túllátást, a valódi értékek letisztulását. Célom, hogy három percre kiragadjam a hallgatókat ebből a teljesen megbolondulni látszó világból, és rámutassak az Életadó Krisztusra, mindezt most is érthető, könnyed, természetes módon, mégis komoly mondanivalóval alátámasztva, ahogy mondani szokták rám: Szabó Balázsosan.”