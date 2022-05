Idén lesz 15 éve, hogy megalakult a Gyémánt Gospel kórus

A Gyémánt Gospel kórus kórus 2007. November 13 -án alakult Csákváron. Megalakulásakor céljául tűzte ki, hogy a gospel műfaj sajátosságait, stílusjegyeit és eredetét minél nagyobb körben megismertesse, vállalva a műfajjal kapcsolatos ismeretterjesztést, szervezettebbé téve színesítve a kulturális életet.

A Gospel az Amerikába elhurcolt néger rabszolgák vallásos énekeiből alakult ki és terjedt el világszerte. A műfaj zeneileg átadja hallgatóinak mindazt az érzésvilágot, amiben megszületett, azoknak az embereknek az óriási hitét Istenben, és kitartó reményüket a legnehezebb időkben is, rábízva magukat Istenre.

A Gyémánt Gospel kórus hosszú utat járt be a 15 év alatt

A kórus egy fantasztikus időutazásra invitál mindenkit, hogy felidézze velük az elmúlt évek sikereit. A koncert után egy kis közönség találkozóra is lehetőség nyílik.

Szeretettel hívnak és és várnak minden kedves érdeklődőt és zenerajongót 2022. május 21-én, szombaton 17 órai kezdettel, a Rátonyi Róbert színházba Csákváron. (Floriana Könyvtár és Közösségi Ház, Csákvár, Szabadság tér 9/A) A belépés díjtalan!

A kórus 2021. december 23 -án Oroszlányon >>>

“A gospel hitvallásommá, az életemmé vált, amihez kell egy jó adag alázat és egy nagy adag elkötelezettség. A dalok mondandója sokat ad nekem és átsegít a nehéz helyzeteken. Talán attól is hiteles az előadás, hogy ezeket a dalokat midig a magamévá teszem. Ehhez kerestem aztán olyan társakat, akikkel szívesen vagyok együtt, maguk is hasonlóképpen pozitívan gondolkoznak és szeretik a gospelt. A kórusban énekelt többek között a kisebbik lányom, míg a nagyobbik zongorán kísért minket. A jó előadáshoz nem csak az kell, hogy minden hang a helyén legyen és ritmikailag is egyben legyen a darab, de a dalok életérzését, a vidámságot, örömet, vagy a finomabb lírai hangulatot is ki kell tudni fejezni. A kórus amatőr szinten működik, a tagok munka mellett próbálnak és járnak fellépésekre. ” (Palkóné Hufnágel Éva, a Gyémánt Gospel kórus vezetője)