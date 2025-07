Campus: Minden készen a nyitásra

A nagyszínpad befogadóterét 22-23 ezresre bővítették

Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató kedden, a szerdán nyíló Campus Fesztivál sajtóbejárásán hozzátette: a fő fellépők között két év után újra ott lesz a Nagyerdőben a Halott Pénz és a Bagossy Brothers Company, visszatér ByeAlex és a Slepp, Majka, Desh, Dzsúdló és a Tankcsapda, valamint a 30 éves jubileumát ünneplő Ganxsta Zolee és a Kartel is színpadra lép eredeti felállásban.

Ott lesz a fesztiválon Palya Bea, Szűcs Krisztián (HS7), aki a pályafutására épülő Krézi Srác 25 koncerttel érkezik, de fellép az 1986-ban alakult Leukémia, a hiphop és a népzene keverékét ötvöző Zuboly, valamint a 30 éves Hollywoodoo. Az elektronikus zenei felhozatalban több mint 100 dj és producer található a mainstreamtől az undergroundig.

Ez lesz a legolcsóbb fesztivál, de a retróra is gondoltak

Kiderült, a fesztivál teljes költsége mintegy kétmilliárd forint, ennek felét a jegybevételek, a többit a szponzorok támogatása és a vendéglátás árrése fedezi. Utóbbi kapcsán megemlítették, a debreceni az egyik legolcsóbb fesztivál, az italokat például közbülső vállalkozó beiktatása nélkül, diákmunkások értékesítik.



Miklósvölgyi Péter példaként említette, hogy egy fokhagymás lángos 890 forintba került, lesz olyan helyszín, ahol egy korsó sört 790 forintért csapolnak, az egyik áruházlánc pedig helyben készíthető kétszemélyes grilltálat kínál 2500-3000 forintért.



Süli András programigazgató hozzátette: a Nagyerdei Stadion környékén lévő Campus az ország egyik legjobb infrastruktúrával rendelkező fesztiválja, ugyanakkor a retró-érzést kedvelőknek berendeztek egy olyan területet is, amely az egykori, Vekeri tónál rendezett fesztiválok nomádabb hangulatát idézi. A fesztiválhelyszínen már felállították azt a 12 faházat is, amelyekben a Debreceni Egyetem (DE) karai és különböző szervezeti egységei mutatkoznak be – jelezte az intézmény sajtóközpontja az MTI-nek.



Az idei debreceni Campus Fesztivál hivatalos megnyitóját szerda este 19 órakor tarták, de a kapukat már 14 órakor megnyitják a látogatók előtt – ismertették a szervezők.