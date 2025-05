Fellép az Elefánt és az Anima Sound System is az idei Gizella-napokon

Húsz szabadtéri koncert és több mint ötven kulturális program várja az érdeklődőket Veszprémben, a 32. Gizella-napokon május 5. és 11. között. Mások mellett fellép az Elefánt és az Anima Sound System is – közölte hétfői sajtótájékoztatóján a rendezvényt szervező Veszprémi Programiroda Kft. vezetője.



Zalavári Eszter elmondta, hogy a Gizella-napok hagyományos, Gizella királyné alakjához kapcsolódó programelemeinek Veszprém történelmi belvárosa ad helyet. A Gizella-díjak átadása, valamint a Veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság és a Gizella Nőikar ünnepi műsorát az Óváros téren, az ünnepi szentmisét pedig a Szentháromság téren rendezik a Magyar Honvédség Légierő Zenekara, a Mendelssohn Kamarazenekar és a Szent Mihály Kórus közreműködésével. A történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, gólyalábasok, passaui vendégek, valamint a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén negyedik alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak.



Mint mondta, Veszprém és németországi testvérvárosa, Passau ebben az évben ünnepli testvérvárosi kapcsolatának 25 éves jubileumát, valamint a Veszprém-Passaui Baráti Kör Egyesület alapításának is negyed évszázados évfordulója lesz idén, ebből az alkalomból a városháza aulájában nyílik kiállítás Egy 25 éves barátság története képekben címmel az egyesület szervezésében.

Hétvégére sűrítették be a főbb fellépőket

Zalavári Eszter elmondta, hogy a fesztiválhétvégén, május 9-10-11-én könnyűzenei programok várják az érdeklődőket. A koncertek idén az Óváros téren, a Hangvilla előtti téren és a Vár Áruház előtti téren zajlanak majd. Mások mellett az Elefánt, a Magashegyi Undergound, a TNT, az Anima Sound System, az idén húsz éves Irie Maffia, Co Lee, az Ocho Macho, Ferenczi György és a Rackajam, valamint Molnár Tamás is színpadra lép. A zenei programban helyet kapnak a veszprémi és helyi kötődésű előadók, koncerten mutatkoznak be a Hangár Könnyűzenei Központ növendékei, fellép a The Bluesberry Band és érkeznek fiatal előadók, dalszerzők is.

Az egyhetes programsorozatot idén is a Gizella Nőikar koncertje zárja május 11-én, vasárnap a Megyeháza Szent István termében.



Május 11-én, vasárnap a Magyar Honvédség Szentendre Helyőrségi Zenekar, a Magyar Honvédség Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar és a Magyar Honvédség Légierő Zenekara szakalaki bemutatói és koncertjei várják az érdeklődőket több helyszínen Veszprém belvárosában – tette hozzá.



A képzőművészeti programkínálatban rendhagyó tárlatvezetések, jazzkoncert, kiállításmegnyitó, szabadtéri festészet, családi alkotóudvar és irodalmi piknik szerepel. A Laczkó Dezső Múzeum három helyszínen, a Tűztoronyban, a Hősök Kapujában és a múzeum épületében várja ismeretterjesztő és kézműves programjaival az érdeklődőket.



A Veszprémi Érsekség szakmai programokkal, ünnepi koncerttel, vezetett sétákkal, filmvetítéssel, borkóstolóval, kreatív és interaktív játékokkal kapcsolódik a Gizella Napok rendezvénysorozatához.

Május 10-én szombaton a Kabóca Bábszínház és a Veronaki zenekar szórakoztatja a legkisebbeket – fűzte hozzá Zalavári Eszter.