Kilenc nap a hirös kultúra jegyében

A legrégebbi magyarországi fesztiválon idén most nem lesz tűzijáték

Augusztus 20-án kezdődik Kecskeméten a Hírös Hét Fesztivál, amely kilenc napon át kulturális, gasztronómiai és zenei programokkal is várja a látogatókat.



Egyebek mellett reformkori divatbemutató, bábjátékok, HírösVacsora, DJ-show, hagyományteremtő templomkoncert-sorozat, kistérségi gálaműsor, koktélparádé, ünnepi lézershow és könnyűzenei koncertek is szerepelnek a fesztivál idei programjai között – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Tűzijáték helyett augusztus 20-án látványos, zenés, tematikus animációs lézershow szórakoztatja a közönséget.

Augusztus 21-én tartják a hagyományos babakocsis felvonulást, amely az 1934-es, legelső rendezvény legnagyobb látványossága volt, és amely a mai napig az egyik legnépszerűbb eseménye a fesztiválnak. Az ökumenikus templomkoncert-sorozat ebben az évben öt templomi koncertet kínál.

A fesztivál nagyszínpadán fellép a Blahalousiana, Zséda, az Irie Maffia, és zenél egyebek mellett Miss Bee & Ritmo akusztik, Nova Prospect, Penge Benge Jazz Band is. Ebben az évben a fesztivál egyidőben zajlik az augusztus 28-29-én megrendezendő kecskeméti Repülőnappal.

A Hírös Hét Magyarország legrégebbi fesztiválja, gyökerei egészen 1934-ig visszanyúlnak. Az évek során mindig is gazdag sokszínűség jellemezte a programkínálatot, amelyben idén a komolyzene is nagy teret kap – idézi a tájékoztató Ladányi Kovács Zoltán fesztiváligazgatót, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával útjára indul a Kecskemét, a templomok városa című programsorozat is.

A részletes program:

AUGUSZTUS 20. PÉNTEK

16:00 Tematikus DJ háttérzene

Helyszín: Tér a térben színpad

17:00 TérZene program keretében: Kecskeméti Szimfonikus Zenekar vonósaiból alakult kamaraegyüttes koncertje

Helyszín: Tér a térben színpad

18:00 Ünnepi megemlékezés

Helyszín: Szent István szobornál

18:45 Hagyományőrző bemutató a Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete és a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület részvételével

Helyszín: Ünnepséget követően a Szent István szobornál

Hírös7 Klasszikusok – Barátok temploma

19:00 Savaria Barokk Zenekar és énekes szólisták Vezényel: Németh Pál

A. Caldara: Szent István, Magyarország első királya – oratórium (aug.20)

20:30 Az Auchan bemutatja: Kiscsillag

Helyszín: Tér a térben színpad

22:00 Ünnepi lézershow

22:00 DJ Pénzes

Helyszín: Tér a térben színpad



AUGUSZTUS 21. SZOMBAT

14:00 – 19:00 Keresd és használd a gigantikus NERF pályát!

15:00 Kismotoros verseny

Helyszín: Kossuth szobornál

16:00 Tengeri Attila gyermekműsor

Helyszín: Tér a térben színpad

17:00 Babakocsis felvonulás (gyermek kismotorosok, néptáncosok, hagyományőrzők kíséretében)

Indulás: Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház elől

Érkezés: Aranyhomok Szálloda mellett a főtérre

17:30 Eredményhirdetés, mózeskosár körbejár, gyermekek megáldása

Helyszín: Tér a térben színpad

18:00 Reformkori divatbemutató.

Hampel Katalin 35 éve dolgozik az egyik legrégebbi kulturális örökségünk átmentésén, a régi magyar viseleti hagyományok újraélesztésén, ma hordható divatos formában. Modelljei megvalósításához, hagyományokhoz hűen jeleníti meg az elmúlt korok díszítő elemeit.

Helyszín: Református Iskola oldalánál, Szabadság téren

19:00 Reformkori kávéház

Helyszín: Vincent kávézó

19:00 Ciróka Bábszínház vásári bábjátéka

Helyszín: Tér a térben színpad

20:45 Penge Benge Jazz Band

Helyszín: Tér a térben színpad

22:15 Kollányi Zsuzsi & Ritmo akusztik

Helyszín: Tér a térben színpad



AUGUSZTUS 22. VASÁRNAP

16:00 Kecskeméti Zenészegylet műsora

16.15 – 17.00 Horizont P Piros Sapkások Zenekar

17.15 – 18.30 La Grupo Latino Vivo ( Paya és Anna ) “Latin óra”

Helyszín: Tér a térben színpad

19:30 H-turul

Helyszín: Tér a térben színpad

20:30 Beatang Rock Band

Helyszín: Tér a térben színpad

22:00 Ordiman

Helyszín: Tér a térben színpad



AUGUSZTUS 23. HÉTFŐ

16:00 Tematikus DJ háttérzene

18:00 Jacuzzi

Helyszín: Tér a térben színpad

20:30 Soul Blaster

Helyszín: Tér a térben színpad

22:30 Olasz Meló

Helyszín: Tér a térben színpad



AUGUSZTUS 24. KEDD

16:00 Tematikus DJ háttérzene

Helyszín: Tér a térben színpad

16:00 – 18:00 Koktélparádé a kecskeméti Plazma Centerrel Résztvevők: Dj Oszi a Perfect Cocktail csapata és a kecskeméti Plazma Center

Helyszín: Békás szökőkút

18:00 Molnár Gitár Band

Helyszín: Tér a térben színpad

20:30 Policity

Helyszín: Tér a térben színpad

22:15 Miss Bee & Ritmo akusztik

Helyszín: Tér a térben színpad



AUGUSZTUS 25. SZERDA

16:00 Tematikus DJ háttérzene

Helyszín: Tér a térben színpad

17:00 Kistérségi Gálaműsor

Helyszín: Tér a térben színpad

Hírös7 Klasszikusok – Katona József Könyvtár

16:30 Az autizmusról – autistáktól!

20:30 MayFly

Helyszín: Tér a térben színpad

22:00 Akusztikus Élő DJ Show, DJ Pénzessel

Helyszín: Tér a térben színpad



AUGUSZTUS 26. CSÜTÖRTÖK

16:00 Tematikus DJ háttérzene

Helyszín: Tér a térben színpad

17:00 Hírös Vacsora – 1. turnus

Helyszín: Kecskemét főtér

18:00 The Sharonz

Helyszín: Tér a térben színpad

19:00 Hírös Vacsora – 2. turnus

Helyszín: Kecskemét főtér

Hírös7 Klasszikusok – Református templom

19:00 Gesztesi-Tóth László orgonaművész és Ducza Nóra szopránénekes előadása

20:30 Milagro

Helyszín: Tér a térben színpad

22:30 A Gozar

Helyszín: Tér a térben színpad

23:30 DJ Show (Póczonyi Zsolt)

Helyszín: Tér a térben színpad



AUGUSZTUS 27. PÉNTEK

16:00 Tematikus DJ háttérzene

Helyszín: Tér a térben színpad

17:00 Térzene Voice and Brass

18:00 Kis türelmet

Helyszín: Tér a térben színpad

Hírös7 Klasszikusok – Nagytemplom

19:00 Határontúli Zenekar és a Purcell kórus Erdei Péter vezetésével.

Joseph Haydn (1732-1809): Megváltónk hét utolsó szava a kereszten Hob. XX:2

20:30 Nova Prospect

Helyszín: Tér a térben színpad

22:30 A Mercedes Benz Gyár bemutatja: Zséda – Életben maradni

Helyszín: Kálvin tér nagyszínpad



AUGUSZTUS 28. SZOMBAT

16:00 Tematikus DJ háttérzene

Helyszín: Tér a térben színpad

18:00 Vasvarjú

Helyszín: Tér a térben színpad

Hírös7 Klasszikusok – Evangélikus templom

19:00 Szent Efrém Férfikarral

Énekeljetek az Úrnak új éneket – Zsoltárok világa

20:30 Kilele Swing Cats

Helyszín: Tér a térben színpad

22:30 Blahalousiana

Helyszín: Kálvin tér nagyszínpad

AUGUSZTUS 29. VASÁRNAP

16:00 Tematikus DJ háttérzene

Helyszín: Kálvin tér nagyszínpad

17:00 Rolldance tánccsoport, kerekesszékes bemutató

Helyszín: Fő tér

20:30 A Láma Dalai

Helyszín: Tér a térben színpad

22:30 Az OTP Bank bemutatja: Irie Maffia



Helyszín: Kálvin tér nagyszínpad

