Hien visszatért – új klippel is jelentkezett!

Hien, a Megasztárban feltűnt magyar-vietnámi énekesnő hosszú kihagyás után újra hallatott magáról: mégpedig rögtön egy klippel és EP-vel. De mi volt előbb? Ő így vall erről: – A BLOOM EP lemezem készítése közben, az első videoklip ötletem a lemez címadó dalához született meg.

Kislányokat képzeltem el, ahogy felszabadultan játszanak a gyönyörű vietnámi tájban.

Antropológiai tanulmányokat folytatva Hien New York-ban elkezdett foglalkozni második hazájának, Vietnámnak a törzsi kultúráival, és így jutott el a matriarchális törzsekhez. Akkor döntött: ez a videoklip a Mnong törzs kislányairól fog szólni.

Talán nem annyira köztudott, de a Mnong nem csak Vietnám 54 őslakos népcsoportja közül az egyik, hanem a világ kevés megmaradt matriarchális berendezkedésű társadalmai közé is tartozik: nők a közösség vezetői, a legfiatalabb lány kapja a családi örökséget, újszülöttek az édesanyjuk családnevét veszik fel, és a nő kéri meg a férfi kezét.



A forgatási élményről így mesélt: – A ‘Bloom’ kislányai az ott töltött heteimben a szívemhez nőttek – boldoggá tesz, hogy ennek a dalnak az üzenetét velük jeleníthetem meg. A varázsuk az örömükben és a tiszta szívükben rejlik. Ez a videoklip több mindent ünnepel: kislányokat, a nővériség kötelékét, és a vietnámi törzsek sokszínűségét.

Hien, polgári nevén Nguyễn Thanh Hiền (Budapest, 1994. március 6.) vietnámi származású magyar énekesnő és zeneszerző; a Megasztár negyedik szériájának 6. helyezettje.

Hien már kisgyermek korában is nagy érdeklődést mutatott a zene iránt. 2000–2006 között a soproni Lackner Kristóf Általános Iskolában tanult, ahol a hagyományos tantárgyak mellett hegedű-, zongora- és énekórákon is részt vett. 2006–2009 között a soproni Széchenyi István Gimnázium tanulója volt, de a zenei karrierje érdekében családjával Budapestre költöztek, ahol az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában folytatta középiskolai tanulmányait, ahol 2012-ben érettségizett. Akkor nem tanult tovább, hanem inkább a zenével foglalkozott.

2008-ban jelentkezett a TV2 zenei tehetségkutató műsorába, a Megasztárba. Az előválogatókon minden alkalommal meggyőzte a szakmai zsűrit produkcióival így bejutott a 15-ös döntőbe, ahol már élőben énekelhetett a televízióban. Ezt követően több alkalommal továbbjutott a tematikus döntőkön, de végül az 5. döntőben kiesett és így a 6. helyen végzett.

A Megasztár után Hien leszerződött a Tom-Tom Recordshoz. Így jelent meg 2009. július 22-én első videóklipje, melyet a Túl szép című dalához forgattak.

A videóklip egy greenbox technikával készült image-klip, ami azt jelenti, hogy a klipnek nincs története, csak a látványra és a dalra koncentrálnak benne. A szám sikeres lett Magyarországon, az első számú magyar zenecsatorna, a VIVA TV slágerlistáján, a VIVA Charton elérte a 3. helyet és több híres videómegosztó portálon milliós nézettséget ért el.

2009. november 10-én megjelent az első albuma Játék az egész címmel. Az albumon 12 dal, a Valami történt című dal zongoraverziója és a Túl szép című dal remix-verziója található, amelyek többségében, R&B, pop és dance stílusú dalok hallhatok. Az albumon egy duett is hallható, a Tudom jól című dal, amelyet Hien SP-vel énekel. Az album 2010. március 3-án felkerült a MAHASZ albumeladási listájának 23. helyére.

2010. március 11-én jelent meg Hien második videóklipje, amely az album címadó dalához, a Játék az egészhez készült. A klipben egy történet játszódik le. A klipben Hien egy bérgyilkosnőt alakít, aki teljesít egy megbízást, de a klip végére kiderül, hogy az egész csak egy videójáték volt.

2010. június 17-én tizedik alkalommal rendezték meg a minden eddiginél látványosabb VIVA Comet gálát, ahol Hien is fellépett. A legjobb videóklip kategóriában szakmai zsűri döntött, Bajkov Valentin és Nánási Pál alkotása, a Túl szép nyerte a VIVA díját ebben az évben.

2011 közepén legújabb dalát ő maga írta, Not livin’ in yesterday címmel. Mivel külföldön is sikeres szeretne lenni, ezért többnyire angolul énekel a 2. lemezén. Hien időközben fellépett külföldön is (Berlinben, Prágában és Münchenben) egy európai vietnámi szépségverseny keretében.

2013. március 6-án, azaz Hien 19. születésnapján jelent második nagylemeze. Az új album a Sweet Talk elnevezést kapta. Az album angol nyelvű, az énekesnő a zeneszerzője.

2014 elején az énekesnő bekerült A Dal 2014 eurovíziós nemzeti dalválasztó show elődöntőjébe The Way I Do című dalával.[1] 2014 tavaszán ösztöndíjjal nyert felvételt a világ legjobb könnyűzenei egyetemére, a Berklee College of Music-ra, valamint a Los Angelesben található Musicians Institute-be is.

2015. májusában kezdte meg tanulmányait a Berklee College of Music Electronic Production and Design, Professional Music szakain. Ezzel egy időben megnyerte A nagy duett című nagy sikerű vetélkedőműsort párjával, a rádiós műsorvezető Cooky-val. 2015. január 18-án debütált a Budapesti Operettszínház Miss Saigon című musicalében, a főszereplő Kimet alakítva. (Wikipedia)