Egy hónap a kortárs zene bűvöletében

Most szombaton, január 11-én indul az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál, amely egy közös tematika mentén, Polychrome címmel több mint húsz programot vonultat fel csaknem egy hónapon keresztül több budapesti helyszínen – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



A rendezvénysorozat programjai idén a Budapest Music Centerben, a Zeneakadémián, a Magyar Zene Házában, a Trafóban, a Fugában, a Nádor Teremben, a Műcsarnokban, az OMA-ban és új helyszínként az ISON-ban valósulnak meg.



A fesztivál a Zeneakadémia Solti termében kezdődik január 11-én a holland Ensemble Trapeze zene-színházi előadásával, amelynek alkalmával Sztojanov Georgi zeneszerző Prokofjev műveit és levelezését felhasználva egy elveszett balett nyomába ered. Január 13-án megemlékeznek a tavaly elhunyt Eötvös Péterről: a Budapest Music Centerben Kalmár András Az utolsó opera című dokumentumfilmjét mutatják be, ami a Valuska keletkezéséről szól.



A fesztiválon ismert európai együttesek is színpadra lépnek. A luxemburgi-német Kollektiv Unruhe január 17-én a Nádor Teremben, míg az osztrák NAMES, azaz a New Art and Music Ensemble Salzburg január 18-án a Trafóban mutatkozik be.

Január 28-án a BMC Opus Jazz Clubban a Fluidian néven ismert román zenész, Emil Gherasim, valamint Szemző Tibor és Gőz László közreműködésével rendezik meg Az Alagút koncertet.

A legkisebbnek sem maradnak ki: gyerek is kipróbálhatják a zeneszerzést

A Magyar Zene Házában Illés Márton kurátori és zeneszerzői munkája nyomán a németországi The Monochrome Project trombitaegyüttes, valamint a Trio Dakoda magyar ütőhangszeres trió közös koncertjét január 30-án tűzik műsorra. A Fuga január 31-én ad otthont a szlovákiai EnsembleSpectrum koncertjének.



A fesztiválon lesz Varga Judit Bécsben élő zeneszerző Submersus című, gépzongorára komponált művének a bemutatója február 1-jén, a BMC Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtárban. Ugyanitt rendezik meg a Metaxu című társművészeti produkciót január 16-án: Kalmár János szobraihoz Szigetvári Andrea együttese szerzett zenét. A fesztivál eseményeihez interaktív foglalkozások is kapcsolódnak.

A gyerekek számára szervezett zeneszerzés kurzust január 26-án Remes Zsófia vezeti az ISON-ban, Dargay Marcell kurátor Átlátszó Hang filmklubját pedig három alkalommal is láthatják az érdeklődők a BMC Magyar Zenei Információs Központ és Könyvtárban január 13-án, 20-án és 27-én. Szintén a fesztivál programjaként nyitja meg kapuit az OMA (Open Music Archive) új galériája is.



Az első Átlátszó Hang Újzenei Fesztivált Horváth Balázs és Gryllus Samu zeneszerzők indították útjára 2014 januárjában. Elsődleges célja korunk újító szellemű zenei irányzatainak minél szélesebb spektrumon való bemutatása volt, ahol a koncertek előtt vagy közben a közönség interaktív bemutatókon vehet részt, ezzel elősegítve az új kompozíciós elgondolások megértését.