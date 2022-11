Haagen Imre és Szolnoki Péter közös dala

Megjelent a “Stex” mely görbe tükröt tart felszínes világunk elé.

A zenét Szolnoki Péter, a dalszöveget pedig Haagen Imre jegyzi. A “Stex”, azaz a pénz, az élet egyik mozgatórugója, ha tetszik, ha nem. Bár a dalszöveg görbe tükröt tart a társadalom elé, mégsem kell komolykodó hangvételre számítani. A “Valami Amerika” című filmre utaló rockos hangszerelés ugyanis garantálja a populáris, mégis időtálló hangzást. A felvételhez Farkas Péter Gábor rendező-operatőr-vágó segítségével videóklipet is forgattak.

Haagen Imre hanga szinkronhangként sem idegen számunkra, hiszen számos filmben hallható. Emellett a Gergely Theáter oszlopos tagjaként jelenleg “A helység kalapácsa”, az “Ami késik, nem múlik” és a “Csipkerózsika” című zenés darabokban is játszik. Szolnoki Péter pedig a Bon Bon együttes frontemberi posztja mellett számtalan zenei együttműködést tudhat a háta mögött. Az utóbbi években Kollányi Zsuzsival, Mészáros Tamással és Farkas Zsófival is készített közös dalt, illetve nemrég Charlieval és Nikával is színpadra lépett.

A dal: youtube.com/watch?v=YisXLsPa-FU