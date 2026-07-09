De lesz azért élőzene is

SunSet Picnic névvel elektronikus zenei fesztivált rendeznek július 10-én az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol már délelőttől civil programok várják a látogatókat – tájékoztatta Kodácz Csengele marketingvezető szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint a fesztiválon a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A fellépők garantálják a fesztiválhangulatot, amely egyedülálló módon ötvözi a kulturális örökség helyszínét a kortárs elektronikus zenei élménnyel.



A SunSet Picnic-en fellép a francia származású Cooky, akit Lotfi Begi, majd Yamina követ, és végül Chris Lawyer zárja az estét. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi közt esélyegyenlőségi divatshow-t rendeznek.

A divat eszközein keresztül is felhívják fel a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára

A Ruhatár × Máté Roland című inspiráló divatbemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A kifutón ép és fogyatékossággal élő résztvevők együtt jelennek meg, bizonyítva, hogy a szépséget nem a külső elvárások, hanem az egyéniség, a bátorság és az emberi történetek teszik különlegessé. A divat eszközein keresztül hívják fel a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára, lebontva a sztereotípiákat, és megmutatva, hogy ez egy olyan kifutó, ahol mindenki helyet kap – olvasható a közleményben.



Kiemelték, hogy a kezdeményezés megálmodói Szabó Gréta, a szegedi Ruhatár alapítója és Máté Roland műsorvezető, akinek életútja és amputációja a projekt egyik legfontosabb üzenetének hiteles alapja: hogy a korlátok nem határozzák meg az embert, az önazonosság, a kitartás és a bátorság pedig mindenkit képessé tesz arra, hogy büszkén álljon a kifutóra. A skanzenben gasztroshow-t tartanak, melyen a látogatók a roma gasztronómia hagyományait ismerhetik meg a kóstolással egybekötött interaktív bemutatón.



A civil faluban színpadra lép a latin dallamokat, a popot és a tradicionális cigányzene elemeit ötvöző Seres Brothers is.