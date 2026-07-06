Zenetörténeti előadás és műfajokon átívelő koncert is lesz

Neves hegedűművészek részvételével rendezik meg a 12. Auer Fesztivált augusztus elején Veszprémben – tájékoztatták közleményben az MTI-t a program szervezői.



A világhírű hegedűművész, hegedűpedagógus Auer Lipót (1845-1930) emléke előtt tisztelegve megrendezendő programsorozat részeként hazai és külföldi művészek koncertjeit hallhatja a közönség, lesznek zenetörténeti előadások és helytörténeti séták is. Mint írják, a fesztivál fő célja, hogy Auer szülővárosába, Veszprémbe hívja azokat a világhírű művészeket, akik a nemzetközi koncertélet meghatározó szereplői, másrészt a nemzetközi zenei világ számára hirdesse, hogy a 20. századi hegedűművészet egyik legmeghatározóbb egyénisége Auer Lipót magyar volt, Veszprémben született, és itt kapta meg az egyedülállóan sikeres életútjához szükséges indító támogatást.



A fesztivál vendége lesz a világhírű francia zongoraművész, David Fray, aki Mozart d-moll zongoraversenyét szólaltatja meg a Mendelssohn Kamarazenekar közreműködésével. Koncertet ad majd az ukrán hegedűművész Valerij Szokolov, míg a sokoldalú Szergej Malov ezúttal violoncello da spallán mutatja be Bach és Schubert műveit. A fesztiválon fellép a nemzetközi sikereket arató Motus Quartet és a Korossy Kvartett, a historikus billentyűs játék kiemelkedő alakja, Dobozy Borbála csembalóművész, valamint Szergej Szadovoj harmonikaművész is.

A legkisebbeket sem fogják elfelejteni

A közlés szerint a program különleges színfoltja lesz az Ensemble Cello Incanto kortárs magyar művekből összeállított estje, a Duka Elemér & Gipsy Chamber Orchestra műfajokon átívelő koncertje, valamint a két magyar ifjúsági vonószenekar, a veszprémi Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar és a budapesti Solti György Zeneiskola Vonószenekarának közös hangversenye. A családokat Simon Izabella interaktív gyermekkoncertje várja, míg Bősze Ádám két zenetörténeti előadással gazdagítja a fesztivál kísérőprogramjait.



Lesznek helytörténeti séták, újdonságként pedig a veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban a zene és a zeneművészet világához kapcsolódó filmvetítések is várják az érdeklődőket. A hangversenyek Veszprém és Balatonfüred több pontján várják a közönséget – zárul a közlemény.