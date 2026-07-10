Ha már Budapesten nem jött össze

A tradicionális dzsessz, a dixieland és a swing több neves magyarországi és nemzetközi előadója mutatkozik be a Siófoki New Orleans Jazz Fesztiválon, amelyet július 10. és 12. között tartanak a Balaton-parti város Fő terén – tájékoztatta a Kálmán Imre Művelődési Központ az MTI-t.



Azt írták, a település egyik legkedveltebb, immár 23. alkalommal sorra kerülő nyári zenei eseménye pénteken a gyergyószentmiklósi Robi Mayer Jazz Band koncertjével kezdődik, majd a Hungarian Banjo Kings és a Benkó Dixieland Band szórakoztatja a közönséget.

Minden koncert ingyenes

Szombaton a Molnár Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band lép színpadra, az estét az Arpi Show zárja, vasárnap a Canarro és a Hot Jazz Band várja az érdeklődőket – tették hozzá. A koncertek ingyenesek, hogy a háromnapos zenei rendezvény mindenkinek elérhető legyen – jelezték a szervezők.