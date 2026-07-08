Fesztiválvárossá alakul három napra Tiszafüred

Koncertek sokaságával

Igazi fesztiválvárossá alakul Tiszafüred július 9. és 11. között: csütörtökön elindul a Tisza-tó Feszt, pénteken és szombaton pedig a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjaira is várják a látogatókat – közölte a város önkormányzata kedden az MTI-vel.



Közleményük szerint a három nap alatt koncertekkel, kerékpáros felvonulással, néptánccal, vásárral, gyerekprogramokkal, főzőversennyel, horgászversennyel és lampionos csónakfelvonulással is várják a közönséget.

Helyi zenekarok mellett Nótár Mary és Krisz Rudi is fellép

A háromnapos Tisza-tó Feszt csütörtökön kezdődik a tiszafüredi Morotva Kerékpáros Pihenőparkban. A fellépők között lesz Nótár Mary, Krisz Rudi, a Groovehouse, a Kozmix, a TNT, valamint ByeAlex és a Slepp is. A Tiszafüredi Halasnapok programsorozata pénteken délután kezdődik, a megnyitót követően a Tisza-tavi AMI Néptánccsoport és a Pipás zenekar lép színpadra, majd Sihell Ferry fellépésével és Sheela Cserháti Zsuzsa-emlékkoncertjével várják a közönséget.



Szombaton délután és este fellép többek között a Dalma Dance Club tiszafüredi tagozata, a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar és a Tiszafüredi Mazsorettek, a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola Cheerleader Pom Duo kategóriában versenyző csapata, a Tiszafüredi Twirling és Táncstúdió Egyesület, valamint a Hámoris Fiúk. Ezután Kiss Kata koncertje következik a Bán Zsigmond Református Általános Iskola Gyermekkarával és a Tisza-tavi AMI Néptánccsoporttal, majd Dobozi Lacika lép színpadra.



A nap egyik leglátványosabb programja a FüredFény – Lampionos csónakfelvonulás lesz, a résztvevőket este kilenc órától várják az Albatrosz Kikötőben.