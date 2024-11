Nem akarnak önismétlők lenni, ezért fejezik be a művészetterjesztést

Tizenhét év után, 2025 tavaszán véget ér az Operabeavató, azonban addig még láthatók lesznek a Varázsfuvolával foglalkozó részek a Magyar Zene Házában és a januártól áprilisig tartó új, Különkiadás-sorozat az Átriumban. A különböző zenés műfajokat bemutató Operabeavató Különkiadás a sorozat fináléja lesz – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Dinyés Dániel zeneszerző-karmestert idézik, aki a befejezésről elmondta: minden sorozat, akárcsak a tévében, eléri a csúcsát, ami után már nem lehet jobban kiteljesedni, nagyobbat dobni.

„Ezt értük mi el most, az új helyszíneken, és az egyetemes zenetörténet egyik csúcsoperáját elemezve”

– tette hozzá.



Mint felidézte, tizenhét évvel ezelőtt kezdte a sorozatot kilenc ember előtt a Pinceszínházban, és mára „egy elsővonalbeli énekesi gárda, egy csodás rendező, elképesztő menedzseri háttér és hatalmas rajongótábor veszi körbe a produkciót”. Ám ez a formátum már nem tud sem tovább bővülni, sem megújulni, az önismétlés viszont távol áll az Operabeavató stábjától, művészeitől, akik a felfedezésre és felfedeztetésre esküdtek fel – fogalmazott.



„Most erről a csodálatos műfajról ennyi volt a mondanivalónk. Nem állítjuk, hogy valamikor valamilyen formában nem fogunk visszatérni akkor, ha lesz új felfedezésünk, amit mindenképp meg kell osztanunk egymással és önökkel” – idézik Dinyés Dánielt.

Musical, operett is a tervek között?

Fináléként 2025 januárjától teljesen új, ezúttal a zenés színház különböző műfajait bemutató részekkel várja közönségét az Operabeavató Különkiadás alkotócsapata az Átriumban.

Dinyés Dániel zeneszerző-karmester és Göttinger Pál rendező összeszokott párosát az egyes műfajok – a musical, a kabaré, az opera és az operett – kiemelkedő képviselői egészítik ki. Az új előadásokban Janza Katával, Miklósa Erikával, Peller Annával, Ullmann Mónikával, Kálid Artúrral, Peller Károllyal, Szabó P. Szilveszterrel, valamint Szélpál Szilveszterrel is találkozhatnak a nézők.



Dinyés Dániel a különkiadás ötletéről elmondta, tulajdonképpen mindegyik zenés színházi műfaj az operából indult ki. A könnyedebb vígoperát egyszer csak operettnek kezdték el hívni, aztán amikor az operett már túlzottan komolynak mutatkozott és vissza akarták „komolytalanítani”, egyszer csak musicallé vált – fogalmazott.



Mint kiemelte, a kabaré is sok mindent köszönhet az operának, mert az 1910-es, 1920-as évek kabaréja a húsbavágó igazságok zenés színházi lenyomata volt, amely szintén komoly énekesi képességeket igényelt. Ezért gondolta, hogy érdemes bemutatniuk a többi, szintén operában gyökerező műfajt is a megszokott szórakoztató formában.



Az Átriumban 2025. január 17-én a musical (Janza Kata és Szabó P. Szilveszter), február 15-én az operett (Peller Anna és Peller Károly), március 8-án az opera (Miklósa Erika és Szélpál Szilveszter) április 12-én pedig a kabaré (Ullmann Mónika és Kálid Artúr) áll a középpontban.



A közleményben kitérnek arra is, hogy 2024. december 31-én éjfélig a Magyar Zene Házában rögzített Bánk bán-sorozat összes része visszanézhető az eszinhaz.hu-n.