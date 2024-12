Egyszerre születésnapi és adventi az Élőlánc különleges műsora

Dialogus inter Patrem et Filium

… valami nem stimmel. Én ezt az egészet nem pont így gondoltam. Valami baj van, talán a szívükben. Ahogy nőttön-nőnek a küzdelmeik, egyre távolodnak tőlem, és ez nekem fáj. Azt látom, nem boldogok, de még csak nem is elégedettek. Ha itt vannak, ott szeretnének lenni, ha ezt csinálják, inkább azt szeretnék csinálni, ha kapnak valamit, mást szeretnének kapni.

– Nekem is feltűnt ez, de hát mit lehet csinálni… az akaratukat is te adtad nekik.

– Elérkezett az idő a fiam!

– Én is úgy gondolom. Mit fogsz tenni, Atyám?

– Az emberek közé kell menned, a földre.

Messiásvárás, talán ez foglalja össze legjobban azt a zenés műsort, melyet 2024. december 14 -én délután 16:00 órakor mutat be először (,de nem utoljára) az Élőlánc zenekar. Koncertnek indult, de több lett belőle, sokkal több. Egy olyan műsor született, mely úgy képes a szórakoztató könnyűzenei elemeket ötvözni a hagyományos egyházi elemekkel, hogy azok hatását nem csökkenti, és elfogadható mind a hívőknek, mind a világiaknak (közelebb hozva őket egymáshoz). Segít azon hívőknek is, akik könnyebben fogadják be a modernebb hangzást, általa mélyebb érzésekre képesek. ((Ha érzem a zenét, könnyebben adom át magam hatásainak és erőteljesebben dicsőítem Istent.) Az előadás során a zene verssel és prózai elemekkel egészül ki, így is segítve a „megértést”.

Na de hogy el ne riasszam a fiatal zene kedvelőket, maradok a koncert elnevezésnél. Koncert lesz ugyanezzel a repertoárral Kunhegyesen is a református templomban december 22-én 16:00-kor. Jövőre várhatóan kicsit kibővítve, ünnepekhez igazítva folytatódik a templomjárás.

A zenekar nem sokkal az előadás előtt tagcserén esett át, megjelentetett új videó klipet, de ezekről majd a koncert beszámoló során szólunk. Addig is várunk mindenkit Oroszlányon, a belépés díjtalan! A koncertet 15:00 órától mise előzi meg.