Azahriah után az egyik legjobb alkotótárs is úgy döntött, egy időre befejezi!

Még fel sem ócsudtunk a lencse- és egyéb mérgezésből, máris jött az év eddigi legszomorúbb zenei híre: Azhriah pajtása, Krúbi is meglépte azt, amit nem is olyan régen haverja megtett, visszavonul ő is.

Na de… hogy.

Az ilyenkor adódó Miért is? kérdésre maga Krúbi adta meg a választ, és ennek őszintén örülünk!

Úgy megy el, hogy végül is marad

Tehát nincs semmi vész, pánik meg végképp, Krúbi még velünk lesz egy darabig, sőt, egészen őszig, és amíg kipiheni magát, egészen őszéig, csapatban addig is lesz látható-hallgatható, főleg, hogy új albumáról biztos kitol majd pár muzsikát előre, legnagyobb örümünkre.

Persze, akinek eddig is ellenszenves volt Krúbi, annak ettől nem lesz szimpibb, de tény, bástya volt és lesz az arcból.

Bízunk benne, a sok pihenés végül majd jót tesz neki, és két év múlva atomkirály előadólesz belőle, csupa nagybetűs SZ. T. Á. R.!

(cikkborító @szepgergelyphotography)

.