A zene éjszakáját ünnepli a Fesztiválzenekar

Beethoven, Vivaldi, Sosztakovics és Monteverdi-művek csendülnek fel szombaton

Ingyenes minikoncertekkel lepik meg a közönséget a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) zenészei november 9-én Budapest több helyszínén A zene éjszakáján.



A pesti oldalon a Három Hollóban, az ISON Kulturális Központban, a Púder Bárszínházban és a Tacet Breweryben, Budán a Béla Bárban, a Hadik Kávéházban, a Szatyor Bárban, a Mitziben és a KEG Sörművházban muzsikálnak – közölte a zenekar csütörtökön az MTI-vel.



A minihangversenyek kora este, jellemzően 18 órakor kezdődnek, egyes helyszíneken akár éjfélig is tartanak. A részvétel mindenütt ingyenes, azonban érdemes asztalt foglalni, mert a helyszínek hamar megtelnek. Több alkalmi koncertpódium is egymáshoz közel kel majd életre, egy könnyű sétával többet is útba ejthetnek a zene és az éjszaka barátai.

Idén tovább bővül a nemzetközi fellépők köre

A zene éjszakáját nyolcadik alkalommal rendezik meg. A fellépők köre már tavaly, Budapest 150. születésnapján nemzetközivé vált, és idén még tovább bővül. A BFZ művészei mellett ezúttal hangszerükkel érkeznek kedvenc helyeikre az Európai Zenekari Akadémia (European Orchestra Academy, EOA) növendékei is.



A koncerteken egyebek mellett Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, Dmitrij Sosztakovics, Barbara Strozzi, Nino Rota és Claudio Monteverdi művei szólalnak meg.