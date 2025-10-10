Visszatérő közönségkedvenc musical és hazai premier is várja a 95. évad nézőit

Öt produkció tizennégy előadásnapon, néptánc-ősbemutató, opera, filmzenei koncert, visszatérő közönségkedvenc musical és hazai premier is várja a 95. évébe lépő Szegedi Szabadtéri Játékok közönségét jövőre július 4-től augusztus 22-ig a Dóm téren – tájékoztatta Kertész Lilla, a fesztivál sajtóreferense kedden az MTI-t.



A közlemény szerint július 4-én nagyszabású bemutatóval indul a fesztivál programja: a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a mohácsi csata 500. évfordulójára is emlékező, Hősök hajnala című előadását Szegeden láthatják először a néptánc és a népzene rajongói. A nagyszabású táncmű látványáért Tóth Kázmér díszlettervező felel.



Az előadás első része a mohácsi csata előtti baljóslatú időket idézi meg a táncegyüttes Tánckrónika Dózsa György tetteiről című táncszínjátékában Wunderlich József színművésszel a címszerepben, Szarka Tamás zenéjével. A második felvonásban Zsuráfszky Zoltán és Zs. Vincze Zsuzsa koreográfusok különleges színpadi táncvíziójának ősbemutatója máig ható nemzeti tragédiánkra hívja fel a figyelmet Eredics Benjamin zenéjével, Rekviem Mohácsért címmel.



Négy előadásnappal visszatér az előző évad sikeres musicalje, A 3 testőr is. A látványos kalandmusicalt július 10-én, 11-én, 17-én és 18-án láthatják a nézők. A közönségkedvenc musical 2026-os előadásaira már csaknem négyezer jegy elkelt az előértékesítési időszakban.

A legjobb filmzenék is felcsendülnek majd

A Budafoki Dohnányi Zenekar filmzenei koncerttel érkezik jövőre a fesztiválra: Cinefonic című, július 24-i estjükön a filmzene-irodalom legjavát és a legújabb sikerfilmek közismert dallamait vetítéssel illusztrálva láthatja a közönség. A koncerten Guido Mancusi, a zenekar első vendégkarmestere vezényel.



Július 31-én és augusztus 1-jén Bizet Carmenjét tekinthetik meg a nézők a Dóm téren. A világ egyik legtöbbet játszott slágeroperája kétszeresen jubilál 2026-ban: 150 éve tartották a mű magyarországi bemutatóját, a Szegedi Szabadtéri Játékokon pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. Ezúttal egy friss, ám klasszikus igényű színrevitelben, magyar nyelven elevenedik meg a világhírű szerelmi dráma. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juronics Tamás rendezte, a halottak napi karnevál idején játszódó, mexikói közegbe helyezett cselekmény Erkel László Kentaur látványvilágával kel életre.



Az évad az Erkel Színház produkciójával, egy több mint húsz éve töretlen sikerű musical magyarországi bemutatójával zárul a Dóm téren. A Szente Vajk rendezésében színpadra kerülő Wicked bemutatója augusztus 14-én lesz és további öt estén át, 15-én, 16-án, 20-án, 21-én és 22-én látható.



