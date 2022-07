Emögé a Fenyő mögé még a medve is elbújhat!

Rendhagyó koncerten bizonyította az örökzöld rockandroll sztár, hogy színházi körülmények között is képes fergeteges hangulatot teremteni!

Jött, és viccelni próbált Fenyő Miklós, aki a Mézesvölgyi Nyár című rendezvénysorozaton lépett fel Veresegyházon 2022. július 15-én. Azonban annak ellenére, hogy próbálta elpoénkodni a koncertet, a produkciója nagyon is komolyra sikeredett – minden próbálkozása, ami ezzel ellentétes hatást akart elérni, kudarcba fulladt ugyanis!

A koncert maga egy kicsit késve kezdődött, a meghirdetett fél 9 már jóval elmúlt, amikor is a majdnem teltház előtt Fenyő Miklós megjelent két táncosnő kíséretében.

Egy rövid medvés-színházas poén után egyből egy igen ikonikus dallal ízzitotta be az igen szépkorú közönséget, ami nem is sikerült rosszul: hiszen a Csókkirály végére többen már felálltak, hogy a színház helyett igazi koncerthangulatot teremtsenek, és felidézve fiatalságukat, tánccal tegyék emlékezetesebbé az estet!

Szerencsére a szervezők nem csítitották a tömeget (mint legutóbb a pécsi Rúzsa Magdi-koncerten, ahol szintén ez volt a módi), hanem engedték, hogy e nézők közül sokan újra átéljék egy pár perc erejéig az ifjúságukat…

Amihez pont megfelelő repertoárt nyújtott Fenyő Miklós, hiszen ezután a következő számok hangoztak el (a teljesség igénye nélkül):

az ősi földről szóló Angyalok földje, aztán a Jampik angyalok, a Fiatal a nyár (pont a nyár közepén), a Luxemburg Rádió, a melegben jóleső Napfény a jégen, az Amerika hangja.

Aztán a koncert feléhez közeledve előkerült még a 90-es évek közepéről a Kolombusz, hogy átadja a helyét az egyik legnagyob slágernek, a Hotel Menthol-nak, az Itt az idő, a Kell egy álom…

Itt már elérkeztünk a koncert hajrájához, amikor is Fenyő, aki az estén egyébként bebizonyította, hogy 75 éves kora ellenére is teljesen tudja azt, amit egy rock and roll sztárnak tudnia kell, azt is tudta, hogy a közönség is dicséretet érdemel: ezért nemes egyszerűséggel megköszönte a koncert vége felé a nézők szűnni nem akaró szeretét:

A közönség tapsánál szebb zenét nem írt senki sem

– jelentette ki.

De azért a végére is maradtak ikonikus dalok, így a Csavard fel a szőnyeget, a leginkább várt Hotel Menthol, valamint a Csók a családnak, a méginkább várt Made in Hungaria, aztán újra elidőztünk az Angyalföldi pálmafák alatt, hogy a grand finálét a végén csattanóként elhangzott Limbóláz jelentse…

Összegezve: minden előzetes félelem ellenére Fenyő Miklós még mindig az az előadó, aki közel nyolcvanhoz is képes arra, hogy több száz embert megmozgasson, és közel két órán át a lehető legjobb minőségben szórakoztasson.

Persze mindehhez kellett az is, hogy a Mézesvölgyi Nyár rendezvényhelyszíne méltó helyszínt biztosítson a közel teltháznyi nézőnek, mind kényelmileg, mind akusztikai szempontból.

Reméljük, ez a színvonalas, a fővároshoz közeli, de mégis gyönyörű helyszínen létrejövő fesztivál még évekig kiváló terepe lesz a legjobb színházi és zenei produkcióknak!

A címlapi borítókép Kalinovits Zoltán fotója.