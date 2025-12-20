Kórus mellett hagyományos hangszerek szólaltak meg

A Nyíregyházi Cantemus Kórus Pro Musica Leánykarának adventi koncertje csendült fel a Forum Romanumon található Santa Francesca Romana-bazilikában péntek este a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendezésében.



A Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy, a nemzet művésze vezényelte kórus Giambattista Martini, Kocsár Miklós, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Tóth Péter, Hubay Jenő, Kodály Zoltán, Giulio Caccini műveit adta elő a klasszikus európai zenei hagyományt a magyar zenei örökséggel párosítva.



Az ünnepi repertoárt Tóth Péter, az MMA Zeneművészeti Tagozata vezetője állította össze. Szólistaként fellépett Szecsődi Ferenc hegedűművész, Boldoczki Gábor trombitaművész, Kuzma Levente orgonaművész.



Az adventi koncert helyszíne nem volt véletlen: a Róma egyik legszebb helyén, a Forum Romanum magaslatán található, Szent Franciskáról elnevezett Santa Francesca Romana-bazilika Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek római címtemploma.

Dum spiro, spero – a társművészetek is képviseltették magukat

Az adventi koncerten többek között részt vett Berényi László, a Római Magyar Akadémia megbízott igazgatója és Törő András, a római Pápai Magyar Intézet rektora.



A Magyar Művészeti Akadémia több eseménnyel szerepelt a jubileumi szentév nemzetközi kulturális programsorozatában: januárban „Hit, remény és rajzfilm” címmel Jankovics Marcell művészetét mutatta be a Róma központjában, az egykori szentszéki kancellária reneszánsz épületében rendezett kiállítás, amely a szentév első magyar kulturális programja volt.

Májusban a Római Magyar Akadémia termeiben volt látható a „Dum spiro, spero” (Amíg élek, remélek) elnevezésű szakrális kiállítás az MMA kortárs képzőművészei alkotásaival.



Szeptemberben a Római Magyar Akadémia épülete utcai homlokzatán és udvarán volt látható az „Ég és Föld a színpadon” című kiállítás. A nagy méretű molinókat a Római Magyar Akadémia adatai szerint közel egymillióan látták.