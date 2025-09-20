Haydn utolsó szimfóniája és Beethoven Császár koncertje is elhangzik az új évadban

Cecilia Bartoli szoprán és a Berlini Filharmonikusok 12 csellistája, Jonas Kaufmann tenor és Daniel Harding karmester is fellép a 2025/26-os évadban a Müpában – közölte a budapesti intézmény csütörtökön az MTI-vel.



Paavo Järvi és a Londoni Filharmonikus Zenekar Csajkovszkij és Sibelius egy-egy művével készül, Daniel Harding pedig romantikus repertoárral érkezik a római Santa Cecilia Akadémia Zenekarának élén – írták a közleményben.



Víkingur Olafsson és Várdai István közreműködésével Haydn utolsó szimfóniája és Beethoven Császár koncertje hangzik el.



Először láthatja Magyarországon a közönség az Oscar-díjas Tan Dun legújabb, Tea – A lélek tükre című darabját. Christina Pluhar és régizenei együttese, az Ensemble L’Arpeggiata Purcell Dido és Aeneasát adja elő, Dido szerepében Baráth Emőkével.



A kontratenor-breaktáncos Jakub Józef Orlinski Händel operája, a Giulio Cesare címszerepében és az Il Pomo d’Oro kíséretében érkezik a Régizene Fesztiválra, míg a Müncheni Rádió Zenekara a Simon Boccanegrával lép színpadra.

Kurtág100: méltón emlékezik a MÜPA

A Müpa filmvetítéssel és pódiumbeszélgetéssel tiszteleg a jövőre 100 esztendős Kurtág György életműve előtt, születésnapi koncertjén pedig mások mellett Víkingur Ólafsson zongoraművész is köszönti a mestert.



Miles Davisről Ambrose Akinmusire és a Brussels Jazz Orchestra emlékezik meg, a Literárium Extrában pedig Spiró Györgyöt ünneplik 80. születésnapja alkalmából.



Lakatos Mónika, Tárkány-Kovács Bálint és a Söndörgő is három évtizedes pályájukra tekintenek vissza, utóbbi az évad együtteseként két koncerttel, előbb a Balanescu Quartet, majd a Snarky Puppy három tagja közreműködésével. Vari (Varijashree Venugopal énekes-dalszerző) vendége is a Snarky Puppy alapítója, Michael League lesz – áll a közleményben.



A hagyományos indiai dallamokat gondolta újra az öt fiatal zenészből álló Araj, a Constantinople és az A Filetta közös koncertjén Irán és Korzika zenéje randevúzik, Carminho pedig a portugál fadót mutatja be.



A szerb-magyar kulturális évad alkalmából regionálissá bővülő Jazz Showcase-en napközben fiatal formációk versengenek, esténként a Jazz Showcase Big Band ad koncertet.



A Jazztavaszra a Jacob Collierrel, Josh Grobannel és Herbie Hancockkal is turnézó Michael Mayo, az egy estére a BJC Big Band fúvósaival kiegészülő Electro Delux és az indai basszusgitáros, Mohini Dey érkezik.



A Jazzműhelyben Borbély Mihály, Mózes Tamara és Kaltenecker Zsolt, továbbá a makrohang zenél. A Müpa Filmklub Mindhalálig zene vetítésein a Pink Floyd – The Wall, a Táncos a sötétben és a Rocky Horror Picture Show látható.



A Literárium előadásai a kortárs irodalom alkotóit mutatják be, a Vers-esteken József Attila és Csokonai Vitéz Mihály áll középpontban. Az Orgonapárbajban a római San Luigi dei Francesi-templom és a drezdai Frauenkirche fiatal hangszeresei hallhatók, Palya Bea pedig a szerb Jelena Poprzant fogadja a Selymeim következő koncertjén.



Az újévet ismét Haydn Teremtése nyitja, a Ló évét tradicionális kínai zenészek köszöntik majd, de a népzenét és a farsangot is nagyszabású előadásokkal ünneplik. Visszatérnek a Győri Balett, a Szegedi Kortárs Balett, a Pécsi Balett és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásai és a Recirquel Paradisum című cirque danse darabja.



A Matinékoncertek Európa ízei sorozata osztrák és lengyel zeneszerzőkkel ismerteti meg a fiatalabb generációt.