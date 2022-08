Elindulni kezdő zenekarként – zenekar menedzsment

Egy kezdő zenekarnak egyáltalán nincs könnyű dolga, ha szeretné megmutatni magát, vagy zenéjét nagyobb közönség előtt. Készít pár anyagot, megjelenik egy-két közösségi portálon, de hogyan tovább? Adódik a válasz; keressen magának egy kiadót, aki menedzseli. Igen ám, de ahhoz hogy egy jó kiadó szerződjön, a zenekarnak már le kell tennie valamit az asztalra (és itt nem biztos, hogy a zene elég).

A zenekar megpróbálhat fizetős fellépési lehetőségek után nézni, de azt tudni kell, hogy a rendezvényszervezők elsősorban nem a zenét, nem a zenekart veszik meg, hanem annak közönségét. Eleinte lehet ingyenes fellépéseket vállalni, remélve, hogy gyarapodni fog a közönség, de lássuk be; ez elég lassú folyamat. Persze rengeteg lehetőség van, ha nem egyből egy nagy sportcsarnokbeli fellépésre vágyunk milliós gázsival. Gondolok itt könyvbemutatókra, színházi produkciókra, kiállításmegnyitókra… Ezekhez azonban igencsak házalni kell.

Mi vihet akkor mégis előbbre?

A jó zenén kívül csak címszavakban:

profi megjelenés (saját weboldallal, egységes közösségi profilokkal, profi fotókkal és bemutatkozó szöveggel)

folyamatos média jelenlét (kezdetben akár kisebb online médiákban, vidéki rádiókban)

megjelenés zenei csatornákon (Spotify, SoundCloud, Tidal, Deezer, Napster, soundtrack, …)

koncertszervezők, helyszínek folyamatos “tájékoztatása”

Nem lehetetlen, hogy ezt egy zenekar önerőből megvalósítsa, mindössze némi pénz és idő kell hozzá, de talán mégiscsak jobb, ha nem kell egyszerre nagyobb összeget elkölteni, az idő pedig a zenélésre marad. Annál is inkább, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy már az elején pár apróbb hiba is elég ahhoz, hogy egy zenekart leírjanak és később ha tovább akar lépni nevet kell változtatnia. (A név legyen egyedi, utaljon a zenekar egyéniségére, legyen megjegyezhető, és az sem árt ha jelent is valamit.)

