Mobilokról fognak madárhangokat bejátszani

A zenekar közleménye szerint a műsorban három markáns világot kapcsolnak össze: Tan Dun természeti ihletésű, multimédiás zenéjét, Aram Hacsaturján szenvedélyes, keleties hangzásvilágát és Giya Kancheli archaikus erejű, misztikus szimfóniáját. Az est nyitódarabja, Tan Dun Passacagliája (A szél és a madarak titka) valódi koncertszínházi esemény. A világhírű, Oscar- és Grammy-díjas, New Yorkban élő kínai zeneszerző művében a közönség is aktív szereplővé válik: a darab elején a mobiltelefonjaikról fognak bejátszani madárhangokat, melyeket egy QR-kód segítségével érnek el.



Ez a különleges hangzás teremti meg azt az akusztikus teret, amelybe a zenekar fokozatosan belép. Kivételesen a muzsikusok is használni fogják a telefonjaikat, ők hat ősi kínai hangszerre komponált hangokat szólaltatnak meg, de a nagyzenekari kompozícióban a barokk passacaglia forma ujjcsettintéssel, fütyüléssel és dobbantással is gazdagodik. A mű végén a zenekar egyetlen hatalmas „madárrá” egyesül – Tan Dun szavaival ez a Főnix hangja, egy lehetséges jövő zenei álma. A koncert második műsorszáma Aram Hacsaturján Hegedűversenye, amelyet a tizenhét éves hegedűművész, Mariam Abouzahra ad elő.

86 éves mű szólal meg az eseményen

A mű 1940-ben, a zeneszerző személyes boldogságának időszakában született. A virtuóz kadenciák, az örmény népzene ihlette lassú tétel és a tüzes, táncos finálé egyszerre ad teret a szólista technikai bravúrjának és lírai érzékenységének. Hacsaturján világa a Spartacus II. szvitjével teljesedik ki, amely a legendás balett legemblematikusabb részleteit vonultatja fel: a szerelmes Adagiótól a látványos tánctételekig. A zene egyszerre heroikus és érzéki, s jól mutatja, miért vált a Spartacus a 20. századi balettirodalom egyik csúcspontjává – emelték ki a közleményben.



Az est zárásaként Giya Kancheli III. szimfóniája hangzik el, amely mély spirituális élményt kínál. A siratódalból építkező forma, a georgiai népzene archaikus ízei és a hatalmas dinamikai ívek egy ősi misztérium érzetét keltik. A mű különleges feszültsége a belső gyász és a külső, elementáris erő szembesítéséből születik meg. A hangverseny karmestere a georgiai Mirian Khukhunaishvili. A MÁV Szimfonikus Zenekar 2024-ben, a világhírű karmester, Christoph Eschenbach asszisztenseként dolgozott vele először, ennek köszönhető az újbóli találkozás – idézték fel a közleményben.