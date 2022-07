Szinte pénzeső hull a zenészekre!

Az elmúlt fél évtized legmagasabb összegű jogdíját fizeti a zenészeknek

Csaknem 1,6 milliárd forint jogdíjat fizet ki hatvannégyezernél is több magyar és külföldi zenész számára az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI).



A zenei jogdíjfelosztás magában foglalja a rádiós-, televíziós sugárzási és a háttérzenei jogdíjakat, a külföldi jogkezelőktől beszedett járandóságokat, valamint a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételek előadóit illető kiegészítő díjazást.



Ezek összege az elmúlt öt évre visszatekintve az idén a legmagasabb. A most lezárt jogdíjfelosztás során a legnagyobb összegű díjat idén is magyar zenész kapta, a tíz legmagasabb összegű royalty-ban részesülő előadó közül idén hat volt magyar.



Tendencia, hogy a kiemelt játszást elérő zenészek között egyre több a nő, idén a tíz legmagasabb összegű jogdíjban részesülő zenész közül négy hölgy.

Közel 1,5 milliárd forint rádiós jogdíj

A rádiós és televíziós játszások alapján az EJI 2022-ben közel 1,5 milliárd forint jogdíjat fizet ki, csaknem 57 ezer előadó részére. A jogdíjfelosztás során több mint 400 ezer különböző felvételt azonosítottak be az EJI munkatársai.



A legmagasabb kifizetett jogdíj megközelíti a hatmillió forintot, a tíz legmagasabb összegű jogdíj együttesen 38 millió forintot tesz ki. Az egy előadó részére kifizetett átlagos jogdíj összege némileg nőtt, idén megközelíti a 27 ezer forintot.



Háttérzene: idén is magyar előadó dalát hallhattuk a legtöbbször a boltokban



A zenét felhasználó boltok és szálláshelyek adatai alapján az EJI idén 46 ezer különböző hangfelvétel 115 millió elhangzását dolgozta fel. Volt olyan hangfelvétel, amelyet csak 2021-ben harmincötezernél is több alkalommal szólaltattak meg a különböző üzletek és szálláshelyek.



Bár összességében az így felhasznált zenék között a magyar felvételek aránya még mindig viszonylag szerény, a tíz legmagasabb összegű jogdíjban részesülő előadó közül négy volt magyar.





Egyre több a retro

Az EJI idén összesen közel harmincmillió forint jogdíjat osztott fel a meghosszabbított védelmi idejű, vagyis az ötven évnél régebbi hangfelvételek után.



A jelentős növekedés hátterében az áll, hogy két nemzetközi hátterű hangfelvétel-előállító sok év jogdíját utólag fizette meg 2022-ben. A jogdíjkezelő összesen 14 ezernél is több felvétel felhasználása után hatezer, ma már kevésbé aktív előadó számára biztosít bevételt.



Bár a legmagasabb kifizetett jogdíj megközelítette az egymillió forintot, az eladók többsége ezen a jogcímen csekély bevételre tesz szert.





Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületről (EJI) a zenészek, színészek, táncosok, artisták jogait érvényesítő egyesület, amit az előadók hoztak létre. A televíziók, rádiók és más felhasználók jogdíjat fizetnek az előadóknak felvételeik felhasználásáért.



Ezt a jogdíjat Magyarországon minden hazai és külföldi előadó nevében az EJI szedi be és fizeti ki részükre. Az EJI-nek közel 3500 tagja és 15000 megbízója van.

