Elkezdődött a főváros legújabb zenei rendezvénye, ami a külvárosból szorult a belvárosba!



Csütörtökön délután megnyitotta a kapuit a Reflektor Fesztivál, ahol három napon át, négy helyszínen, délutántól hajnalig zajlanak majd a legjobb koncertek, az erzsébet téri Akvárium Klubban. Érkezik a Temples, Son Lux, Nightmares On Wax, Seafret, Squid, Porridge Radio, Mother’s Cake, Whispering Sons, Crows, Oscar Jerome, Moses Boyd, Darkstar, Joel Culpepper és még sokan mások.



A holnap induló Reflektor missziója, hogy olyan nemzetközi fellépőket mutasson be a három nap alatt, akik tőlünk nyugatabbra rendszeres fesztiválszereplők, de itthon csak ritkán vagy egyáltalán nem láthattuk őket élőben.



Sokan csak a headlinerek miatt váltanak jegyet a nagyobb fesztiválokra, és véletlenül találják magukat kisebb, de szuper koncerteken, mások pedig direkt a plakátok alsó sorai miatt mennek ki egy-egy napra bulizni. A Reflektor ezt a két tábort hozza össze egy fesztiválon, ahol a középpontban a zene áll, és a látogatók délutántól hajnalig hallgathatják az ismert és a feltörekvő előadók koncertjeit.

A kisfesztivál a műfaji keretek széles palettájából válogat, úgyhogy a fellépők között találunk fülbemászó pszichedelikus popot, slágeres posztpunkot, jazzes lo-fi hiphopot és kísérleti elektronikát is.



Fellép a 2010-es évek brit neo-pszichedéliájának legsikeresebb formációja, a Temples, akik a Reflektoron koncerteznek először Magyarországon. Az itthon rendkívül népszerű, egyszerre meghitt, mégis grandiózus koncertjeiről ismert amerikai Son Lux a csütörtöki nap headlinere. Itt lesz még George Evelyn aka Nightmares On Wax, DJ és producer, aki napáztatta soullal, könnyed dubbal és fesztelen trip-hoppal önti el az Akvárium Kubbot.



A 2021-es év végi toplistákról első alkalommal érkezik hozzánk a posztpunk szcéna legújabb csillaga, a Squid, valamint az indie rock szintér és a nemzetközi zenei szakújságírók friss kedvence, a Porridge Radio.



A gitárzenei frontot továbbá erősíti a Mother’s Cake, akiket már ismerhet a hazai közönség. Oscar Jerome, fiatal gitáros singer-songwriter London pezsgő jazz színteréről, akit a Guardian is figyelemreméltó tehetségként tart számon.



100%-os táncolhatóságot garantál, mMoses Boyd feltörekvő londoni jazzdobos, dalszerző, producer reménység, aki zenéjében ötvözi a jazz, a grime, a drum and bass és a jungle elemeit. Joel Culpepper felejthetetlen élő produkcióban hozza a retro-futurista soul, r&b és funk dallamokat.



Jön Alina Pash, ukrán énekesnő és rapper, aki hagyományos népzenei elemeket vegyít elektronikával és hip-hoppal. Itt lesz még a brit underground jazz szcéna meghatározó arca, DJ Tenderlonious. Zsigeri, post-punkkal jön a Crows és a belga Whispering Sons.



A Super Besse zenéjében post-punk keveredik elektronikával és new wave-vel. Kolozsvárról érkezik a Musspell kísérletező duója. A cseh Floex pedig csütörtök este teremt egyedi hangulatot, a brit Seafret folkos indie popjával csütörtökön csendesedhetünk le, aztán szombaton A.A. Williams sötét folk goth dallamaiban merülhetünk el. A Darkstar is csatlakozott a szombati programhoz, mivel a Weval logisztikai okok miatt lemondani kényszerült a Reflektoros fellépését.



Hazánkat többek között a külföldön egyre népszerűbb jazzes hiphop trió, a Jazzbois képviseli, de itt lesz Makó Dávid is, aki a Devil’s Trade nevű szóló projektjével a kultikus francia Season of Mist kiadónál hozta ki legutóbbi lemezét.



Az újabban posztrock felé nyúló iamyank szólóban zenél majd, akárcsak a dekonstruált elektronikában utazó Superflake és a korábban a Mongooz and the Magnetből ismert O’SULLIVAN. Zenekarral érkezik a 70-es évek funk-soul hagyományából építkező Perrin, az elektronikus r&b-ben utazó The Anahit és természetesen a Hangmás-utód Black Bartók is.



A feltörekvő hazai színteret a nemrég debütlemezzel jelentkező BÖBE, a Flanger Kids elektropop duó, valamint boebeck képviseli. A nagyszínpadon kap lehetőséget a titokzatos producer, az arcát mindig eltakaró Hundred Sins, ahogy a Middlemist Redből és a Mordáiból ismert Nóvé Soma Riederauer Dániellel közös elektronikus duója, a Samurai Drive is.



A napokban megjelent új lemezével érkezik a Mayberian Sanskülotts, Laiho és a török-magyar Nasip Kısmet. A megfelelő számú gitárról a pszichedelikus alt-rockos Deep Glaze, és a magát postkrautpunkként definiáló Captain Average vagyis Sallai Laci gondoskodnak. A poposabb singer songwriter vonalat erősíti Solére és Kristoaf, míg a Paperdeer, az Agavoid és a Sophie M elektronikusabb irányból közelítenek a könnyedebb dallamok felé.



Az éjszakai órákban a mïus, Galactic Jackson és Bernáthy live szettje segítenek elmerülni az elektronika világában, a Moonbase Patel Disco, DJ Gandharva & Von Yodi és az Obroni pedig a pozitív rezgések felé kormányoznak minket.



Szombaton az egyik színpadon a budapesti éjszaka emblematikus formációja a LavaLava, vagyis Tolo és Falcao hozza majd a hajnalig tartó bulit, míg a másik színpadon a Nyár utca 20. legendás estéit idézik meg egy hagyományos Beat on the Brat Classics szettel. Pénteken pedig érkezik az élőhangszeres The Acoustic Minimal Techno Party.



Napijegyek és bérletek még elérhetők a https://tixa.hu/reflektor2022 oldalon vagy a helyszínen.

