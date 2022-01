Magyar királynője lett az európai popnak!

Rangos európai könnyűzenei díjat kapott Deva, azaz Takács Dorina!





A 21 éves magyar előadó-dalszerző a groningeni Eurosonic Fesztiválon a Music Moves Europe díj egyik győztese lett.



– Nagyon meglepődtem, hogy díjaztak, és hogy elnyertem a zsűri tetszését a zenémmel. Sokan odajöttek gratulálni Groningenben, pedig nem értik a dalok magyar nyelvű szövegét, de nagyon nyitottak arra, amit csinálok – mondta Deva, aki Groningenből telefonon nyilatkozott az MTI-nek.



A magyar előadó dalaiban az elektronikus zenét és a folkot ötvözi különleges hangzású eleggyé.



A feltörekvő európai művészeket elismerő, nemzetközi karrierjük elindításában és továbbfejlesztésében támogató Music Moves Europe díjra, amely az EU kortárs popzenei díja, ezúttal tizenöt fiatal művészt jelöltek. Közülük Deva mellett az ír Denise Chaila, a francia Mezerg, a holland Blanks és az ukrán Alina Pash kapta meg a díjat, a zsűri nagydíját a belga Meskerem Mees, a közönségdíjat az örmény Ladaniva nyerte.



A díj a European Border Breakers Awards (EBBA) és a Music Moves Europe Talent Award (MMETA) utódja, korábban olyan művészek kapták meg, mint például Stromae, Adele, a Mumford and Sons vagy Dua Lipa. Deva a Harmed zenekar 2020-as sikere után a második magyar előadó, aki Music Moves Europe díjban részesült. A díj 10 ezer euróval (mintegy 3,7 millió forinttal) jár.



Deva kiemelkedő helyen szerepel az exportképes magyar zenei produkciók listáján a HOTS Magyar Zenei Exportirodánál. Első albuma, a Csillag megjelenését a csütörtök esti groningeni online eseményre időzítette; az énekes és zenekara negyedórás videóízelítőt nyújtott az új dalokból a Eurosonic oldalán.



Deva egy évvel ezelőtt tört be a hazai zenei életbe a népdalt és a modern elektronikát ötvöző hangzásával. Kezdetben az Instagramra tett fel házilag készült szintis-énekes videókat, és ezeket látva Henri Gonzo, a Fran Palermo frontembere hívta el együttese A38-as koncertjéhez előzenekarnak. Négy dala (777, Hyacinth, Unglitched, Witchcraft) jelent meg a Zságer Balázs által vezetett Move Gently Records kiadásában, amely a Csillag című lemezt is gondozza. Érdekesség, hogy ezen dalok egyike sem került fel a nagylemezre.





– A négy szám még az otthoni zenélés terméke, a Csillag már egy új időszak lenyomata, közösségibb élményből született. Bár a tizenegy dal túlnyomó többségét egyedül rögzítettem, az anyag már a zenekaros koncertezési időszak terméke – mondta Deva. Az énekes 2021-ben az NKA Hangfoglaló Program induló előadói alprogramjának egyik támogatottja volt, a Csillag ennek terméke.



Mint kifejtette, számára természetes a népdal és az elektronika vegyítése, a kettő organikusan jött, ez a kettő érdekli igazán. – Akkor szeretek zenét írni, amikor béke és nyugalom vesz körül, és inspirációt érzek az engem ért élményekből. Talán emiatt lehet egyfajta éteri hangulata annak, amit előadok.



Megfogalmazása szerint a Csillagon szereplő dalokkal a harmóniára, a lelki egyensúlyra törekvés, a természettel együttélés fontosságára szeretné leginkább felhívni a figyelmet.



A hivatalos lemezbemutató január 29-én a budapesti Trafóban lesz. Takács Dorina (ének, szintetizátor) csapatában Chrobák Adrián (gitár), Szallabek Balázs (dj pult, gitár) és Zahár Fanni (fuvola) szerepel. A Csillag nemcsak digitálisan, hanem fizikai formátumban, CD-n is megjelenik, és a tervek szerint vinyl változata is lesz.

Menő dolgokat nyert a hírnév mellé a magyar népzenét és a modern elektronikus tánczenét ötvöző zenész-énekesnő!