Republic-slágerek is felcsendülnek

Tóth Zoltánnal, a Republic együttes volt gitárosával ad közös jubileumi koncertet a 15 éves Dirty Slippers zenekar pénteken a Dürer Kertben. A koncertet Bódi László „Cipő” emlékének ajánlják.



Az együttes az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a koncerten nemcsak az olyan ismert dalaikat adják elő, mint a Hang vagy Jel, a Rendetlen gyerek vagy a Magány és én, hanem régen hallott szerzeményeiket is játsszák, és meglepetés vendégeket is köszöntenek majd a színpadon.

Nagyon titkolnak valamit a zenekarnál, nagy dobásra készülhetnek

A Republicban 1990 és 2013 között gitározó Tóth Zoltán Kék és Narancssárga Produkció nevű koncertzenekarának előadásában felcsendülnek majd a Republic legnagyobb slágerei, köztük a Repül a bálna vagy a Csak a szívemen át.



A Bódi László „Cipő” emlékének ajánlott koncerten több meglepetés is várja az érdeklődőket, és a két zenekar közösen is készül valamire – írták a közleményben, amelyben emlékeztetnek arra, hogy Tóth Zoltán és Lobó-Szalóky Lázár, a Dirty Slippers frontemberének közös dala, az Emlékszik ránk a Hold nemrég jelent meg.



A közleményben felidézik, hogy az elmúlt 15 évben a Dirty Slippers az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában, az ikonikus Abbey Road stúdióban is vett fel albumot, három európai turnén vett részt, és dalai 12 hazai és külföldi rádiós toplistára jutottak fel.