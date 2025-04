Bíznak abban a szervezők, hogy határokon túl is láthatóvá válik a fesztivál

Magyarországon kívül harmincnégy külföldi helyszínen, köztük határon túli magyar településeken is várják az érdeklődőket az idei Orgonák éjszakája hangversenyeire pünkösd szombatján, június 7-én – hangzott el a programsorozatot és a Con Spirito Egyházzenei Fesztivált bemutató szerdai budapesti sajtótájékoztatón.



Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár a Zeneakadémián tartott szerdai eseményen kiemelte: „az Orgonák éjszakájához egyre többen csatlakoznak évről-évre, hiszen soha nem volt annyira fontos a keresztény gyökereink megőrzése és átadása, mint manapság”.



„A tavalyi évben már a Liszt Intézetek is bekapcsolódtak ebbe a programba, így bízunk abban, hogy a határainkon túl is láthatóvá válik az a gazdag programkínálat, melyet a Filharmónia Magyarország évről évre biztosít számunkra”– fogalmazott a helyettes államtitkár.



Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy az Orgonák éjszakája, valamint a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál „előhírnökeként” Olivier Latry, a párizsi Notre-Dame-székesegyház orgonistája ismét Magyarországra érkezik: április 25-én Pécsen, a bazilikában, április 26-án Szegeden, a Dómban, április 28-án Veszprémben, a Szent Mihály Főszékesegyházban, április 29-én pedig Budapesten, a Mátyás-templomban ad koncertet.



Olivier Latry műsorában többek között Johann Sebastian Bach, Alexandre Guilmant, valamint Louis Vierne művei csendülnek fel – tette hozzá az igazgató.



Szamosi Szabolcs tájékoztatása szerint június 7-én az Orgonák éjszakája nemzetközi programsorozatába 34 külföldi helyszín kapcsolódik be: a határon túli magyarlakta települések – például Révkomárom, Nagyvárad, Kolozsvár – és több európai nagyváros mellett az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Indiában, Dél-Koreában és Algériában is rendeznek hangversenyeket.



Mint mondta, a programsorozat kiemelt budapesti helyszíne lesz a Zeneakadémia, a Mátyás-templom, az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Fővárosi Nagycirkusz, valamint a Vakok Iskolája is.

Fontos helyszín lesz a cívisváros is

Az Orgonák éjszakája egyik fontos vidéki helyszíne idén Debrecen lesz, ahol a Szent Anna-székesegyházban a salzburgi Mozarteum professzora, Hannfried Lucke ad hangversenyt – hangsúlyozta az igazgató, aki felhívta a figyelmet a pécsi bazilikában Martin Baker brit orgonaművész-karnagy, a Royal College of Organists korábbi elnöke által tartandó szólóestre is.



Szamosi Szabolcs hozzátette: lesznek programok többek között Kecskeméten, Győrben, Balatonfüreden, Kaposváron, Nyíregyházán és Székesfehérváron is.



Az igazgató kiemelte: az idén június 8. és 15. között zajló Con Spirito Egyházzenei Fesztivál célja megszólítani azokat is, akik egyelőre még nem szeretik a klasszikus zenét. Méhes Márton, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója elmondta, hogy a világ 24 országában összesen 26 magyar kulturális intézet működik, ezek közül idén három kontinensen már 20 intézet összesen 22 koncerttel kapcsolódik az Orgonák éjszakája kezdeményezéshez.



Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a 2019 óta megrendezett Orgonák Éjszakája idei kiemelt eseményeként a világhírű argentin operaénekes, José Cura és a Liszt-díjas orgonaművész, Szamosi Szabolcs közös koncerteket ad, amelyeken Johann Sebastian Bach, César Franck és Giuseppe Verdi művei mellett spirituálék és Ramirez Kreol miséjének részlete is elhangzik.

A két művész június 7-én Révkomáromban, este pedig a Mátyás-templomban koncertezik. A másik kiemelt koncert Christian Schmitt német és Vincent Dubois francia orgonaművész, valamint a Concerto Budapest (karmester: Keller András) közös hangversenye lesz szintén június 7-én a Zeneakadémián. Ezen az esten Richard Strauss, Liszt Ferenc és Camille Saint-Saëns kompozíciói hangzanak el, majd ezt követően Christian Schmitt és Vincent Dubois kétorgonás „ráadás koncertet” ad.



Mint írták, a Fanfár Maraton keretében, az Orgonák éjszakája alkalmából országszerte több száz helyszínen szólal meg Ott Rezső Toccata Fantasia Festival című alkotása, amit a Filharmónia Magyarország felkérésére írt. A tájékoztatás szerint José Cura és Szamosi Szabolcs a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál idei nyitókoncertjén június 8-án Szegedi Dómban, majd június 9-én az egri bazilikában is koncertet adnak.



Az egyházzenei fesztivál részeként Magyarországra érkezik a Westminster Katedrális Kórusa: június 10-én Veszprémben, a Szent Mihály Főszékesegyházban, június 11-én a Mátyás-templomban, június 12-én a pécsi Bazilikában, másnap pedig a Szegedi Dómban koncerteznek.

Az Orgonák éjszakája és a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál részletes programkínálata a www.filharmonia.hu honlapon érhető el.