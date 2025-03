Fellép az Anima Musicae Kamarazenekar, és Bartók-összeállítás is felcsendül

Első alkalommal rendezik meg a Rolla János Zenei Napok koncertsorozatot március 26. és 28. között az Óbudai Társaskörben. A háromnapos eseményt hagyományteremtő céllal rendezi meg az Óbudai Társaskör a 2023-ban elhunyt Kossuth-díjas hegedűművész tiszteletére.



A koncerteken olyan művészek lépnek színpadra, akiket személyes kapcsolat fűzött Rolla Jánoshoz, a Zeneakadémia Kamarazene Tanszékének egykori oktatójához, tanszékvezetőjéhez – közölte az Óbudai Társaskör hétfőn az MTI-vel.



Az Anima Musicae Kamarazenekar Rohmann Ditta csellóművésszel ad hangversenyt a nyitónapon. Másnap Bartók-összeállítással érkezik Barbarics Csanád és Ludmány Gábor zongoraművész, Dominkó Levente és Onozó Dávid ütőhangszeres művész. A rendezvény záró eseményén Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Fenyő László és növendékei kamarakoncertjét hallhatja a közönség.

Folytatódik a kamaraformációk mentorálása

A Rolla János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekar a Társaskörben talált otthonra, a nemzetközi hírű hegedűművész évtizedeken át szorosan kötődött az intézményhez. Személyisége nemcsak az együttes vonalvezetése, hanem a fiatal, tehetséges muzsikusok tanítása, kamaraformációk mentorálása terén is meghatározó volt. A koncertsorozattal ezt a szemléletet viszi tovább a Társaskör.



„Az intézmény küldetésének tekinti, hogy emléket állítson e páratlan életműnek, ezt szolgálta a művész születésének 80. évfordulóján rendezett ünnepi koncert tavaly szeptember 30-án, a Rolla János Zenei Napokkal pedig szellemi örökségét szeretnénk közkinccsé tenni, hiszen amit létrehozott, velünk él, szellemisége a kamarazene jövőjét szolgálja. Távlati terveink között a nevéhez köthető posztgraduális mentorprogram elindítása is szerepel” – idézi a közlemény Vass Lajos, az Óbudai Társaskör igazgatója szavait.



Rolla János kamarazenészként is nemzetközi hírnevet szerzett, olyan muzsikusokkal játszott együtt, mint Isaac Stern, Msztyiszlav Rosztropovics, Maurice André, Jean-Pierre Rampal vagy Helmuth Rilling. A művész 2008-tól haláláig tanított a Zeneakadémián. Munkásságáért 1981-ben Érdemes Művész elismerést, 1985-ben Kossuth-díjat, 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal, 2011-ben Hazám-díjat, 2015-ben pedig Weiner Leó-díjat vehetett át. 1991-ben a Francia Köztársaság becsületrenddel tüntette ki.