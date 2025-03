Nagy visszatérés, önálló koncertekkel

A metálzene két amerikai nagyágyúja egy este lép színpadra Budapesten: a Machine Head és az őt vendégként kísérő Fear Factory július 24-én a csepeli Barba Negra Red Stage-en ad koncertet. A gyilkos riffekről és a könyörtelen groove-okról ismert Machine Head 2019 után ad újra önálló koncertet Budapesten – közölte a szervező Broadway Event szerdán az MTI-vel.



Mint írták, az 1991-ben alakult Machine Head nyáron nagyszabású turnéval tér vissza Európába. A csapat nemcsak a kontinens legnagyobb fesztiváljain mutatja be műsorát, hanem néhány önálló koncertet is ad – ezek egyik kiemelt állomása Budapest.

Egy másik legendás banda fogja belemegíteni a bulit

A Machine Head-turné különlegessége, hogy bemutatják áprilisban megjelenő tizenegyedik nagylemezüket, az Unatoned-ot is. A friss anyag tovább viszi a zenekarra jellemző brutális riffeket, súlyos groove-okat. A zenekar eddigi albumai közül a 2011-es Unto the Locust, illetve a 2014-es Bloodstone & Diamonds aratta a legnagyobb sikert. Az alapító tagok közül napjainkra már csak a frontember, énekes-gitáros Robb Flynn maradt, mellette Reece Scruggs (gitár, vokál), Jared MacEachern (basszusgitár, vokál) és Matt Alston (dob) alkotja a jelenlegi felállást.



A koncert felvezetéseként az 1989-ben alakult indusztriális metálcsapat, a Fear Factory melegíti be a közönséget július 24-én a Barba Negrában. A zenekar a régi klasszikusok (Descent, Linchpin) mellett készülő új albumáról is játszani fog ízelítőt.



A Fear Factory-ban szintén egy alapító tag maradt napjainkra, Dino Cazares gitáros, őt Tony Campos (basszusgitár, vokál), Milo Silvestro (ének) és Pete Webber (dob) egészíti ki.