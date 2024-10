De nem itthon, hanem Lengyelországban

A magyar zenész új dala, amely a brit rock and roll sztár Shakin’ Stevens Merry Christmas Everyone című, 1985-ben listavezető karácsonyi számának feldolgozása, a Warner Music Grouphoz tartozó Warner Music Poland kiadásával jelent meg.



A nyolcvanas években világszerte rendkívül népszerű Shakin’ Stevens (Give Me Your Heart Tonight, This Ole House, Green Door, Oh Julie) által korábban ismertté tett Merry Christmas Everyone friss változata érzelmes, R&B-s köntösben hallható.



„A szám újragondolása során arra törekedtünk, hogy egy modern, az én zenei stílusomhoz közelebb álló verziót alkossunk. Új tempót adtunk neki, de megtartottuk az eredeti énekdallamot minimális változásokkal. Gyerekkoromban a nagymamám minden évben hétezer kilométerre repült hozzánk New Yorkba, a család együtt volt” – idézte Kállay Saunders-t a Warner magyarországi forgalmazója, a Magneoton által az MTI-hez eljuttatott közlemény.



Mint írták, a kiadónak tavaly a bolgár énekesnő, Victoria, illetve a lengyel előadó, Aleksander Debicz volt a régió kiemelt karácsonyi zenei arca, az idei ünnepi szezont Kállay Saunders gyönyörű feldolgozása hatja át.

Magyar vonatkozású az előadott karácsonyi dal is

A Merry Christmas Everyone-nak eddig is volt egyfajta magyar vonatkozása, hiszen a dal szövegét Bob Heatlie írta, Csepregi Éva zenész fia, Heatlie Dávid néhai édesapja. A skót szerző producerként közreműködött Csepregi Éva szólóalbumain.



A világhírű Warner Music Group idén tavasszal jelentette meg Kállay Saunders Breathing című dalát, amelyet a tunéziai származású Ashreffel közösen ad elő.



A 39 éves Kállay-Saunders András New Yorkban született, édesapja a világhírű zenész, Fernando Saunders, aki mások mellett Lou Reed-del dolgozott együtt hosszú éveken át, de Presser Gábor Csak dalok című lemezén is közreműködött. Kállay Saunders 2010 óta él Magyarországon, 2014-ben az országot képviselve az 5. helyen végzett Running című dalával a koppenhágai Eurovíziós Dalfesztiválon.



Kállay Saunders 2021-ben a Nemzetközi Dalszerző Versenyen (ISC) az R&B/HipHop kategóriában a legjobb húsz közé került Drunk című dalával; a zsűriben szerepelt Dua Lipa, Mike Shinoda (Linkin Park), Bebe Rexha és a Coldplay is.



Ocean, valamint Why című dala szintén több országban volt toplistás. A Warner Music Group akkor figyelt fel az amerikai-magyar énekesre, amikor tavalyi, Homesick című szerzeményével felkerült a Spotify olasz szerkesztősége által összeállított hivatalos lejátszási listára.