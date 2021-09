Vive le Jazz!: francia fesztivál a BMC-ben

Zarbonnal is lesz előadás!

Közös fesztivált rendez a Budapest Music Center és a Francia Intézet. A Vive le Jazz! című rendezvény október 14. és 16. között három francia együttest mutat be az Opus Jazz Club színpadán.



A fesztiválprogram a harsányabb, lendületesebb modern dzsessz felől az akusztikusabb, intimebb megszólalás felé ível hangulatilag a három nap alatt, jól reprezentálva a francia dzsessz sokszínűségét – közölték a szervezők az MTI-vel.

A sorozat első fellépője a Pronto! kvartett, amelyet Európa egyik legjobb szaxofonosa, a számos nemzetközi díjjal elismert Daniel Erdmann és zenészbarátja, Christophe Marguet dobos alapított idén februárban Bruno Angelini zongoristával és Héléne Labarriére bőgőssel.

Sodró, magával ragadó zenéjükkel azt a különleges momentumot ábrázolják, amikor az ember kész teljes lényével belefeledkezni az életbe – áll a közleményben.

Daniel Erdmann szaxofonos és Christophe Marguet dobos együttműködése 2010-ben kezdődött. Debütáló duóalbumukat 2013-ban jelentették meg Together, together címmel (mely kiérdemelte a francia Jazzmagazine legjobb albumoknak járó Chock minősítését, és a Citizen Jazz Élu jelvényét, valamint bekerült a Jazz News magazin válogatásába). Ezt követően 2018-ban újabb albumot adtak ki Three Roads Home címmel, melyen már két bőgős, Henri Texier és Claude Tchamitchian is melléjük szegődött, és amely hasonlóan pozitív visszhangot keltett a francia és nemzetközi sajtóban (Citizen Jazz – Élu , Culture Jazz – Oui!). Most Daniel Erdmann és Christophe Marguet a francia jazzszcéna újabb két kiemelkedő zenészével folytatja a zenei felfedezést: Bruno Angelini zongoristával és Hélène Labarrière bőgőssel. Együttműködésük abból a vágyból született, hogy ütköztessék zenei univerzumaikat, valamint, hogy a kortárs jazznek eme rendkívül erős és kiemelkedő zenészegyéniségeinek lehetőséget adjanak a találkozásra. Repertoárjukat teljes mértékben Daniel Erdmann és Christophe Marguet szerzeményei teszik ki.

A formáció zenészei rengeteg tapasztalattal a hátuk mögött is folyton folyvást keresik az újabb és újabb emberi és zenei találkozások lehetőségét – ennek bizonyítéka ez a zenekar. A Pronto! jelentése ’Kész!’. Késznek lenni valamire, ugrásra késznek, gyorsnak és serénynek. Késznek lenni megélni a jelen pillanatot, annak teljes intenzitásában. Mindez egyben annak tudatosítását is feltételezi, hogy egyensúlyi ponton vagyunk, egy különleges momentumban, amikor úgy érezzük, hogy teljes mértékben belefeledkezhetünk a zenébe és az életbe.

Október 15-én a Quiet Men Quartet ad koncertet. A csapat különleges hangszerein, zarbon (perzsa ütőhangszer), arpeggionén (bécsi barokk hathúros, vonós hangszer), valamint gitáron és basszusklarinéton egy dallamokban gazdag, nosztalgiával átitatott, mégis friss muzsikát ad elő.

Időt hagyni a játékra és az álmodozásra – ebben az alkotási metódusban hisz a Quiet Men formáció. A francia kvartett zenéjét a különleges hangszerelés, a nyílt barátságok, a példaértékű együttműködések emlékei, a generációk közötti tudásmegosztás, a mohó kíváncsiság és az óvatos optimizmus alakították. Alig, hogy a próbáikon megszületik pár hang, ötlet, vízió, máris működik a varázslat: kis katedrálisok épülnek a hangokból, amiket azonnal megtöltenek élettel. Láthatjuk, ahogy az energia áramlik közöttük, kinyílnak a fülek és a szívek mások és a világ felé. „Különc-riadó és kurázsi” – ez a zenekar mottója. Náluk soha nincs olyan, hogy egy kompozíció elkészült, ehelyett a folyamatos alkotás koncepciójában hisznek, abban, hogy a koncerteken és a próbákon a közönséggel és a zenével kéz a kézben alakítják, formázzák a matériát. Kivételes zenészek, egyedi összeállítások, lázadó hangszerek, kollektív munka, közös elmélkedések jellemzik ezt a muzsikát. A formáció zenészei annak bizonyítására tesznek kísérletet, hogy közös erővel bármi létrejöhet, amire a magányban nincs lehetőség.

A sorozat záróakkordjait a francia énekesnő, Emily Loizeau és a Franciaországban élő gitáros, Palotai Csaba adja. Repertoárjukon a francia sanzon hagyományai mellett Lou Reed és Bob Dylan dalai, valamint saját szerzeményeik is fellelhetőek – mindez az énekhang, a zongora és a gitár bensőséges hangzásába ágyazva.

Emily Loizeau a 2000-es évek közepén felbukkanó, újhullámos francia sanzon műfajának egyik legnépszerűbb képviselője. Az énekesnő álomszerű univerzuma, melyet füstös, karcos hangszíne jellemez, a folk zenét ötvözi a humorral, világosan felmutatva angol-francia kettős kultúráját. Emily Loizeau ugyanis francia apja és angol édesanyja révén egy kétnemzetiségű művészközegben nőtt fel. Inspirációi is e két irányból érkeztek hozzá: az angol nyelvű énekes-dalszerzők felől (Nina Simone, Bob Dylan, Tom Waits) és a francia (sanzon)kultúrából, Georges Brassens, Barbara és Jeanne Moreau révén. A zenei inspirációk mellett Emily esetében nem elhanyagolható a színházi háttér hatása sem: nagyanyja, Peggy Ashcroft híres brit színésznő volt, ő maga pedig színházművészeti tanulmányokat is folytatott Londonban, majd pedig Georges Aperghis zeneszerző, rendező asszisztenseként került közelebbi kapcsolatba a színpaddal. Énekes karrierjét egy párizsi kabaréban kezdte 26 évesen, ahol egyszemélyes show-val, megkoreografált dalokkal lépett fel. Első lemezét 31 évesen adta ki a Fargo Records L’Autre Bout du Monde címmel, amit azóta számos sikeres album követett. Loizeau élő koncertjeire máig jellemző a teátrális hangulat, a körültekintően megrendezett vizualitás.

Palotaï Csaba 1972-ben született Budapesten, 1996 óta Párizsban él. Stílusát a rock, a free-jazz, a blues és a kelet-európai népzene határozza meg. Jazz-gitározást Babos Gyulától tanult, majd a Párizsi Konzervatóriumban fejlesztette tovább magát. Korai stílusára erősen hatott Gadó Gábor, szintén Franciaországban élő magyar gitáros. Projektjeiben olyan zenészek társaságát élvezte, mint Thomas De Pourquery, Rémi Sciuto, Fred Pallem, John Zorn, John Parish, Jeff Hallam, Wladimir Anselme, vagy Bertrand Belin, illetve Emily Loizeau. Csabának eleddig hat lemeze jelent meg a BMC Records égisze alatt, köztük a The Deserter című szólólemez és a 2019-ben megjelent Antiquity című album, valamint a 2021-ben napvilágot látott, Steve Argüelles-szel duóban rögzített lemez, a Cabane Perchée.

Palotaï Csaba hosszú ideje közreműködik Emily Loizeau produkcióiban, legutóbbi, 2020-ban megjelent, Lou Reed-feldolgozásokat tartalmazó, Run Run Run (Hommage à Lou Reed) című albumán is játszik, és a koncert előtt néhány héttel, szeptember 17-én megjelenő Icare című lemezen is hallhatjuk játékát. Az Opus Jazz Clubban adandó duókoncertjüket – ahol Csaba gitáron, Emily pedig az ének mellett billentyűkön is fog játszani – Lou Reed, Bob Dylan, Nick Cave szelleme éppúgy belengi majd, mint a nagy sanzonszerzők, Ferré, Brassens, vagy Leforestier öröksége, miközben kétség kívül egy személyes, intim és szenvedélyes koncertben lehet része a hallgatóknak.

