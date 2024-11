Alexander Shelley lesz az est karmestere

A Cziffra Psodia című mű a Cziffra György Fesztivál nemzetközi jubileumi programjának keretében Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész szólójával és a Royal Philharmonic Orchestra közreműködésével hangzik el Londonban november 28-án, az az ma a Tribute to a Hungarian Legend című koncerten a Cadogan Hall színpadán.



Eötvös Péter, az idén márciusban elhunyt kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenepedagógus és karmester az egyetlen zongoraversenyét – életművének egyik utolsó, különleges jelentőségű darabjaként – a legendás zongoravirtuóz születésének 100. évfordulójára komponálta, és Balázs Jánosnak dedikálta, akit a nemzetközi zenei közélet Cziffra György szellemi örököseként tart számon – áll a közleményben.

Egy, a szerző fiatal éveit felidéző mű jelenti az est csúcspontját

Eötvös Péter gyermekkori emlékeket is idéző, személyes indíttatású alkotása a legendás zongoraművész életének mozzanatain keresztül állít emléket a történelem viharait megélt tehetség kibontakozásának – írták.



A zenemű Budapest, Párizs, Genf és Stavanger színpadain már hangos sikert aratott, a brit közönség azonban most hallhatja először.



A koncert fókuszába helyezett művet a szintén a közép-európai hangzásvilág jellegzetességeit képviselő cseh Bedrich Smetana 1866-ban bemutatott háromfelvonásos operájának nyitánya vezeti fel. A fináléban pedig annak a Johannes Brahmsnak a II. szimfóniája hallható Alexander Shelley vezényletével, akit olyannyira lenyűgöztek a magyar zene motívumai, hogy több, a zenetörténet azóta legnépszerűbb művei közé sorolható kompozíciót is szentelt a témának.



